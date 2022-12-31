نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكاس اكسترا الجديد 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث بشكل كبير في الأيام السابقة عن تردد قناة الكاس اكسترا على جميع محركات البحث، لأنها من أشهر القنوات الرياضية التي تنقل المباريات الهامة والتي كانت تنقل مباريات كأس العالم التي كانت تقام في قطر، كما أنها تعرض جميع الدوريات العالمية الهامة وتعرض الدوريات العربية بشكل خاص، ومن هنا يتم عرض التردد الخاص بها.

تردد قناة الكاس اكسترا

تعرض قناة الكاس اكسترا على القمر الصناعي النايل سات، وعلى القمر الصناعي عرب سات أيضًا، ويكون تردد كل منهم كالآتي:

تردد قناة الكاس اكسترا على النايل سات

يمكن مشاهدة القناة على النايل سات من خلال التردد الخاص به بكل سهولة وهو كالآتي:

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكاس اكسترا على عرب سات

يمكن مشاهدة قناة الكاس اكسترا من خلال خطوات بسيطة على عرب سات وذلك من خلال التردد الآتي:

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية البحث عن قناة الكاس اكسترا

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يتم القيام بها للبحث عن قناة الكاس اكسترا وهذه الخطوات كالآتي:

الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.

قم باختيار القمر الصناعي الذي تزد مشاهدة القناة عليه.

قم بإدخال التردد الخاص بالقناة.

قم بإدخال معدل الترميز والاستقطاب.

اضغط على أمر البحث لكي يتم البحث عن القناة.

بعد إيجاد القناة قم بالضغط على كلمة موافق.

قم بحفظ القناة على الرسيفر الخاص بك لكي يمكنك مشاهدتها كلما أردت ذلك.

أهم البرامج التي تعرض على القناة

لا يقتصر المحتوى الذي تقدمه القناة على المباريات فقط، بل انها تقوم بعرض العديد من البرامج الرياضية المسلية التي ينتظرها محبي كرة القدم والتي منها الآتي:

برنامج 90 دقيقة.

برنامج المجلس.

برنامج الحصاد.

برنامج قبل الجولة.

برنامج الكرة العربية.

في نهاية مقال قناة الكاس اكسترا ذكرنا التردد الذي يمكن البحث به عن القناة على القمر الصناعي النايل سات وعلى القمر الصناعي عرب سات أيضًا، وذكرنا الخطوات التي يتم القيام بها لإيجاد القناة، وبعض البرامج التي تعرض عليها.