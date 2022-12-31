ثغرة أمنية خطيرة يستغلها الهاكرز في نظامiOS 16.1.2 من آبل.. والحل السريع

يتابع العديد من المستخدمين تحديثات شركة آبل الجديدة، حيث أعلنت في شهر نوفمبر الماضي الشركة عن تحديثها الجديد iOS 16.1.2، وعلى غير العادة أعلنت الشركة بعد وقت قليل عن تحديث النظام، ولم تُعلن عن أي أسباب معلنه وخاصة مع التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، وزيادة أعداد المتطفلين والهاكرز الذي يحاولون دائماً الدخول إلى الهواتف وسرقة الصور والبيانات السرية الخاصة بالعملاء، لذا تحرص العديد من الشركات المصنعة للهواتف على تحديث أجهزتها خلال هذه الفترة لمنع اختراقها من قبل هؤلاء الهاكرز.

ثغرة أمنية في نظام آبل الجديد

ووفقاً لتقرير macworld أن العلامة التجارية الأمريكية قد أصدرت مذكرة تقييد بان التحديث الأخير لها قد احتوى على تحسينات كبيرة لهواتف آيفون 14، حيث أنها تحسن من مزايا الكشف عن أعطال الترقيات الخاصة بنظام لاتصالات ونظم الأمن، ولكن تبين أنه يوجد سبب خفي لشركة Apple جعلها تدفع بهذا التحديث، حيث يعمل تشغيل iOS 16.2 على إصلاح ثغرة اليوم صفر الخاصة بمحرك شركة أبل الشهير سفاري، حيث يوجد ثغرة أمنية تسمح للقراصنة والهاكرز بتنفيذ عمليات برمجة عشوائية على الأجهزة التابعة لشركة Apple وهواتف آيفون، وذلك من خلال نواة “CVE-2022-42856” ولتي من خلالها يستطيع الهاكرز السيطرة على الهاتف وتغير رقمه.

وأعلنت Apple أنها على علم بتقرير يفيد بوجود مشكلة يتم استخدامه من قبل الهاكرز والمتسللين في الإصدارات القديمة وما قبل iOS 15.1، حيث تم العثور على الثغرة الأمنية كجزء من برنامج Bugzilla الذي تقوده مجموعة من المهندسين الرائعين في جوجل، وهو المسئول عن مخاطر الإنترنت تحت قيادة Clément Lecigne.

التحديث الفوري

أما بالنسبة للثغرة التي تم أكتشافها في تحديث iOS 16.1.2 والتي تم إصلاحها في عام 2022، وهى ثغرة الصفر التي لم تكن معروفة للمستخدمين وتظهر مع الإصدار الجديد، وأنه غير معروف لماذا لم تفصح شركة آبل عن تلك الثغرة في التحديث الجديدة وانتظرت لمدة أسبوعين، لذا ننصح الجميع بضرورة التحديث الفوري للنظام، من أجل منع اختراق الهاتف الخاص بك خلال الفترة القادمة، والمحافظة على جميع البيانات والصور وخاصة البيانات البنكية وغيرها من المعلومات الهامة الموجودة على الجهاز.