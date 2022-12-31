كيف اقفل حسابي بالانستقرام مؤقتًا أو نهائيًا

قد لا يرغب بعض المستخدمين في الكثير من الأوقات في التواصل مع الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب، ومن ضمن هؤلاء المواقع موقع الانستقرام، وقد تكون بسبب أشخاص مزعجين أو قد يكون أمر الآخر، أو اغلاق حسابه بشكل مؤقت أو نهائي، ولذلك يتساءل البعض عن كيف اقفل حسابي انستقرام خاص؟ ولهذا سنتعرف على طريقة سهلة تمكنك من طريقة قفل حساب الانستقرام مؤقت أو نهائياً.

حذف حساب الإنستقرام مؤقتاً 2022

يعتبر إلغاء تفعيل حسابك مؤقتًا عملية سهلة، ولكن قد لا يعرفها الكثير من مستخدمي الانستقرام، مع العلم أن الطريقة الصحيحة إلى غلق حساب بالانستقرام مؤقتاً أو نهائيا قد تكون أسهل من خلال الدخول على جهاز الكمبيوتر، لذلك عليك التأكد من حصولك على جميع معلومات تسجيل الدخول ثم غتبع الخطوات التالية:

الدخول على حساب انستقرام.

تسجيل الدخول من خلال إدخال (اسم المستخدم وكلمة المرور).

اضغط على صورة الملف الشخصي من أعلى التطبيق.

اختيار “تحرير ملف التعريف”.

مرر إلى أسفل واضغط على “تعطيل حسابي مؤقتاً”.

ثم اضغط على اختيار “سبب تعطيل الحساب”.

إدخال كلمة المرور الخاصة بك مرة أخري.

اضغط على “تعطيل حسابي مؤقتاً”.

كيف اقفل حسابي بالانستقرام نهائياً

أولاً يجب عليك الانتقال إلى تطبيق Instagram من خلال التطبيق انستقرام الهاتف.

ثم اكتب بريدك الإلكتروني أو اسمك.

ثم كلمة المرور الخاصة بك حتى تتمكن من الإجابة على كيفية حذف حساب الانستقرام نهائيًا من هاتفك.

وفي حالة إذا نسيت كلمة مرور حسابك، انقر فوق “استعادة كلمة المرور” وسيقوم الانستقرام بمساعدتك على استرجاعها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك وتتيح لك تغيير كلمة المرور بسهولة.

ثم انقر على رابط حذف الحساب أو عن طريق إعدادات الحساب.

ثم الضغط على حذف الحساب نهائيًا وسيخبرك لماذا تريد حذف الحساب، عليك الإجابة بالرد التي تريده.

بعد ذلك سيتم حذف الحساب الخاص بك نهائياً، مع العلم أنه لا يمكنك استرداد هذا الحساب مرة أخرى.

رابط حذف حساب انستقرام نهائياً 2022

عزيزي الزائر يمكنك الآن التعرف على كيفية قل حسابك على الانستقرام نهائياً عن طريق رابط حذف حساب انستقرام نهائياً 2022، مع العلم أنه لا يمكن لأي شخص رؤيتة حسابك مرة أخري أو متابعة منشوراتك، ولم يظهر لأحد أسمك على رسائل الانستقرام التي قد قمت بالتواصل معهم من قبل، وللحصول على رابط حذف انستا نهائياً.