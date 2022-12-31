خطوات تحميل تحديث الأخير للعبة أي فوتبول بيس eFootball Pes 2023 تعليق عربي للاندرويد والكمبيوتر

تعد لعبة أي فوتبول أحد ألعاب كرة القدم المعروفة عالميا في سلسلة بيس التي تم تطويرها على مدار السنين، والتي بعشقها الجميع الكبار والصغار وهى في تطور مستمر وتقدم الشركة المنتجة تحديثات مستمرة وتنزل نسخة جديدة من اللعبة كل عام في شهر أكتوبر واللعبة توفر الكثير من الحماس والمتعة للاعبين ويمكن لعبها في جماعات أو فردية.

مميزات لعبة أي فوتبول

تتمتع لعبة أي فوتبول لكرة القدم بالعديد من المميزات التي لا يمكن حصرها ومنها:

تتوفر لعبة Pes 2022 بنسخة تعمل على كافة أجهزة الأندرويد، كما أنها تصلح لأجهزة الكمبيوتر.

اللعبة تتمتع بالعديد من اللغات المختلفة، واللغة العربية أحد لغات اللعبة وتتميز بوجود تعليق باللغة العربية داخل اللعبة.

رسومات اللعبة غاية في الدقة تجعل اللاعب يشعر كأنه موجود بالفعل في أرض الواقع، لم ينسى المصممين أدق التفاصيل في

اللاعبين والأستاد، حتى قدرة تحكم الرياح في الكرة تم أخذها في عين الاعتبار.

يستطيع اللاعب وبكل سهولة التحكم في التعليق الصوتي للعبة.

كما يعد إصدار Pes 2022 أحد أفضل الإصدارات المجانية للاندرويد.

لا تشغل لعبة أى فوتبول مساحة كبيرة من سعة تخزين الجهاز.

اللعبة سهلة وبسيطة جدا والتحكم بها يكون من خلال لوحة مفاتيح بسيطة على شاشة جهاز الاندرويد.

اللاعب له القدرة في التحكم في اختيار الفريق، اللاعبين والملعب عند بدء اللعب.

يتم إضافة دورات ولاعبين جدد في كل تحديث للتطبيق.

معلومات حول لعبة أي فوتبول

قبل تحميل لعبة أي فوتبول يجب معرفة بعض المعلومات الخاصة بها ومنها: