نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح Samsung Galaxy S23 Ultra وما هي مواصفات مميزات عيوب وسعر بالدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح Samsung Galaxy S23 Ultra وفقاً للمعلومات المتداولة عن الهاتف الجديد بأنه يحتوي علي مواصفات قوية جداً . كما أن Samsung Galaxy S23 Ultra أن هناك معلومات عن الهاتف الجديد . سيطرح مع سلسلة ذكية جداً وطرازات مختلفة كذلك بجانب أن سعر Samsung Galaxy S23 Ultra سيتحدد لكل فئة علي حدا . وفقاً لسعة التخزين واللون وغير ذلك كما ستضم سلسلة Samsung S23 Ultra ثلاث فئات قوية بمميزات عديدة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض كافة تفاصيل هاتف Samsun S23 Ultra .

طرح Samsung Galaxy S23 Ultra

هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra طرحه بالأسواق اعتماداً علي التقنية التي تنفرد بها شركة سامسونج العالمية . وهي تقنية سناب دراجون والتي صدرت من سنوات ولكن تم تطويرها علي مراحل . كما أن مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra بهذه التقنية تأتي مع السلسلة الجديدة بتطور . الجيل الثامن منها كما سيتميز هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra هذه المرة . بتقنية سناب دراجون سيتم طرحه في بعض الدول وهناك بعض الدول سيطرح به سامسونج أس 23 ألترا . بتقنية Exynos ولكن الأفضل لمن يقتني هاتف Samsung S23 Ultra بتقنية Snap Dragon 8 Gen 2 .

طرح Samsung Galaxy S23 Ultra بمواصفات قوية جداً

وفقاً للمعلومات التي تم تسريبها عن مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra فأنها كالآتي :-

يحتوي سامسونج أس 23 ألترا علي أربعة كاميرات من الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجا بكسل . كما يحتوي سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا كاميرا خاصة بزاوية فائقة الاتساع بتقنية Ultra Wide دقة 12 ميجا بكسل . كذلك بجانب احتواء الهاتف علي الكاميرتان الأخريتان علي تقنية Telephoto بتقنية تقريب بصري بدقة 10 ميجا بكسل . كما ضمن مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra سيشابه إلي حد كبير النسخة السابقة منه في أبعاد الهاتف . ولكن سيحتوي Samsung S23 Ultra علي بروز أكبر في أطار الهاتف وحواف أقل أنحنائية وأطار معدني حول الكاميرات

مواصفات بطارية Samsung Galaxy S23 Ultra

طرح Samsung Galaxy S23 Ultra ببطارية سعة الشحن بها أكبر من الجيل السابق .

كما ربما وفقاً للمعلومات المتداولة بأن قوة البطارية ستكون أكبر من 5000 أمبير .

ستقوم شركة سامسونج بتوفير شاحن لا سلكي للهاتف الجديد لشحن البطارية .

كذلك بجانب أن الشاحن اللاسلكي سيتوفر به ميزات ذكية مع دعم تقنية البلوتوث بتقنية 5.2 .

مميزات Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يحتوي سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا علي العديد من المميزات وهي كالآتي :-

شاشة أكبر من الجيل السابق بتقنية Dyanmic Amolid بتوفير تقنية QHD بالشاشة . كما يطرح الهاتف بشاشة بحجم 6.8 أنش مع معدل بقوة 120 هرتز وذلك بتطويره عن العام السابق . كذلك بجانب طرح Samsung Galaxy S23 Ultra بسعة تخزين مختلفة وعددها 3 . كما سيدعم الهاتف الجديد كافة شبكات الاتصال مع شريحتي أتصال بداخل الهاتف . يحتوي Samsung S23 Ultra علي أطار حماية من الألمنيوم وأسفله طبقة زجاجية لحماية الهاتف من الخدوش . كما يميز الهاتف بأنه يحتوي علي نظام صوتي بقوة 32BIT وقوة ونقاء الصوت تصل إلي 384 هرتز .

ما هي عيوب Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

عيوب طرح Samsung Galaxy S23 Ultra بالأسواق ستكون كالتالي :-

لن يحتوي الهاتف علي سماعات أذن ولكن يمكن شراءها أكسسوار إضافي . كما لن يكون في هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra فتحة خاصة بذاكرة التخزين الإضافية . كذلك بجانب عيوب عدم احتواء الهاتف علي أكسسوارات كاملة خاصة به وربما يتم شراءها كما هو معتاد . أما عن سعر Samsung Galaxy S23 Ultra نستعرضه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

سعر Samsung Galaxy S23 Ultra

وفقاً لما جاء من تسريبات عن طرح Samsung Galaxy S23 Ultra ربما ستكون أسعاره كالآتي :-

سعر Samsung Galaxy S23 Ultra 5G عالمياً 1200 دولار .

كما أن الهاتف داخل السعودية ربما سيكون 4500 ريال سعودي .

كذلك متوقعاً أن يكون Samsung S23 Ultra في مصر بسعر 29640 جنيه .

داخل الإمارات متوقعاً أن يكون سعر الهاتف الجديد 4404 درهم .

هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra داخل دولة قطر ربما سيكون 4368 ريال .

كما متوقعاً أن يكون سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا داخل العراق بسعر 175.2000 دينار .

وسيختلف سعر Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في كل دولة وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل عملة الدولة .

موعد إطلاق Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

لم يتم التصريح بشكل رسمي عن طرح Samsung Galaxy S23 Ultra بالأسواق بموعد محدد من شركة سامسونج . ولكن وفقاً لما يتم تداوله من معلومات مسربة فأن هاتف سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا . ربما يكون بمطلع عام 2023 أو علي أقصي تقدير سيكون بالأسواق . في شهر فبراير القادم من العام الجديد ولكن ذلك يتوقف علي تصريح الشركة المنتجة بطرح الهاتف بالأسواق .

طرح Samsung Galaxy S23 Ultra لم يتم التصريح عنه بشكل رسمي من الشركة المنتجة حتي الآن . ولكن وفقاً لما هو متداول من معلومات ربما يكون مطلع العام القادم والذي يفصلنا عنه بضع ساعات أو بشهر فبراير كما ذكرنا بمقال “موقع ثقفني” .