هواوي نوفا وآي 90 الجديد كليا بمميزات رائعه من شاومي وتعرف علي الأسعار في الأسواق

هواوي نوفا وآي 90 من احدث الهواتف الجديدة التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الآونة لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن الهاتف من خلال الصفحة الرسمية لشركه هواوي علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري. بالاضافه إلي ذلك أيضا ثار التساؤل كثيرا في الآونة الأخيرة عن العديد والكثير من الهواتف الحديثة والتي تم إطلاقها حديثا في خلا هذه الفترة. ومن اهم تلك الهواتف هونر 80 جي تي الجديد كليا ب16 جيجا رام وتعرف علي المواصفات والأسعار. كما ثار التساؤل أيضا حول خدمه فيفو وآي 73 الجديد كليا من فيفو بمواصفاته الجديدة وتعرف علي الأسعار ومساحات التخزين. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الهاتف بالتفصيل ومعرفه مميزاته ومواصفاته التي أعلنت عنها شاومي. بالاضافه إلي ذلك سوف نقوم بتوضيح أسعار الهاتف في جميع الأسواق من خلال المقالة الأتية.

هواوي نوفا وآي 90

أعلنت شركه هواوي الصينية عن إطلاقها لمجموعه من الهواتف الحديثة في خلال هذه الفترة. والتي من ضمن تلك الهواتف هاتف هواوي نوفا وآي 90 الجديد. كما أعلنت أيضا عن اهم مواصفات الهاتف الجديدة والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

أبعاد الهاتف 163.3×74.7×8.4 ملي مع وزن 195 جرام.

الهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع.

الشاشة من نوع أي بي آس بحجم 6.7 بوصه بجوده 1080×2388 بكسل مع كثافه بكسلات تصل إلي 391 بكسل.

معالج الهاتف من نوع سناب دراغون 680 مع معالج رسومي اخر من نوع ادرينو 610.

الكاميرا الأمامية بدقه 8 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية تأتي بثلاث كاميرات الأولي بدقه 50 ميجا بكسل والثانية بدقه 2 ميجا والثالثة أيضا بدقه 2 ميجا بكسل وفلاش ليد.

الهاتف يدعم مستشعر بصمه مدمج في زر البور بالاضافه إلي خاصيه face unlock.

البطارية تأتي بحجم 5000 أمبير مع شاحن بقوه 40 وآت.

الهاتف متوافر باللون الأسود و اللون الأخضر واللون الأبيض واللون الأزرق.

huawei nova y90

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت شركه هواوي عن أسعار هاتف هواوي نوفا وآي 90 الجديد. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية :