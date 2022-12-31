شاومي بوكو سي 40 الجديد بمواصفات رائعه بسعر مثير للفئة لمتوسطه

شاومي بوكو سي 40 من اهم الهواتف الحديثة التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وخصوصا من خلال الصفحة الرسمية لشركه شاومي علي موقع تويتر. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من الهواتف الأخري والتي ثارت المنافسة بينهم في جميع الأسواق. ومن اهم تلك الهواتف الحديثة هاتف فيفو وآي 73 الجديد كليا من فيفو بمواصفاته الجديدة وتعرف علي الأسعار ومساحات التخزين. كما تم الإعلان أيضا عن هاتف هونر 80 جي تي الجديد كليا ب16 جيجا رام وتعرف علي المواصفات والأسعار. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الهاتف بالتفصيل ومعرفه اهم المواصفات التي أعلنت عنها شركه شاومي. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح عيوب الهاتف التي واجهت الكثير. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح أسعار الهاتف الحالية في جميع الأسواق.

شاومي بوكو سي 40

أعلنت شركه شاومي عن العديد والكثير من الهواتف الحديثة لديها والتي ثار التساؤل عليها كثيرا. والذي جاء من ضمن تلك الهواتف هاتف شاومي بوكو سي 40 الجديد. والذي جاء بمواصفات رائعه بالنسبة للفئة لديه. كما سوف نقوم بتوضيح تلك المواصفات من خلال النقاط الأتية :

أبعاد الهاتف 169.6×76.6×9.2 ملي مع وزن 204 جرام.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو سيم.

الهاتف مصنوع من خامات البلاستيك اللامع.

الهاتف مقاوم للماء والغبار الخفيف.

شاشه الهافت من نوع نو تاتش وتأتي بمساحه 6.71 انش وبجوده 720×1650 بكسل وبكثافه بكسلات تصل إلي 268 بكسل.

معالج الهاتف من نوع جي إل كيو 510 ومعالج رسومي اخر من نوع مالي 57.

الكاميرا الأمامية للهاتف بدقه 5 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي مزدوجه الأولي بدقه 13 ميجا بكسل والثانية بدقه 2 ميجا بكسل.

بطاريه الهاتف تأتي بسعة 6000 ملي أمبير وشاحن بقوه 18 وآت.

ألوان الهاتف الأسود والأصفر والأخضر.

xiaomi poco c40

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت شركت شاومي عن أسعار هاتف شاومي بوكو سي 40 في جميع الأسواق. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الأتي :