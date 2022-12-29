انت الان تتابع خبر قم بتفعيلها الآن.. حافظ على خصوصية بياناتك من الاختراق والسرقة في فيسبوك بهذه الإعدادات المهمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في ظل وجود ما يقرب من 3 مليار مستخدم نشط شهريًا لـ فيسبوك Facebook على مستوى العالم ، نمت المنصة لتصبح أحد أكبر وأشهر مواقع الشبكات الاجتماعية في العالم. ومع ذلك ، تتعرض مرارًا وتكرارًا للاختراق وسرقة بيانات المستخدمين.

وتقوم فيسبوك Facebook نفسها بارتكاب بعض الأخطاء عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، من خلال بيع البيانات لشركات الإعلانات أو عدم التأمين الكافي الذي توفره ، مما يجعل المستخدمين طول الوقت معرضين للخطر.

ووفق مجلة Jumpstart Magazine فإن فيسبوك يتيح عدد من الميزات التي يمكن من خلالها الحفاظ على خصوصيتك وحماية بياناتك في فيسبوك، ونعرض أبرزها فيما يلي :

*التحكم في من يمكنه رؤية مشاركاتك:

في حال كنت لا ترغب في قفل ملفك الشخصي ، فيمكنك تقييد من يمكنه رؤية منشوراتك ومشاركتها عن طريق تغيير إعدادات الخصوصية لكل مشارك، وللقيام بذلك:

قم بالانتقال إلى القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى من كل منشور وحدد علامة التبويب "تعديل الجمهور" يمكنك تحديد "عام" أو "أصدقاء" أو "أنا فقط" أو جمهور مخصص مثل "أصدقاء محددون" أو "يتوقع الأصدقاء ..." من القائمة المنسدلة.

*إيقاف وصول تطبيقات الطرف الثالث لبياناتك:

إيقاف وصول تطبيقات الطرف الثالث لبياناتك الشخصية على فيسبوك يعتبر أمرا مهما للغاية، حيث يمكن أن تنتهي بياناتك على فيسبوك بسهولة في أيدي مطوري تطبيقات الطرف الثالث ، وإذا كنت تستخدم فيسبوك لتسجيل الدخول إلى مواقع أو تطبيقات أخرى ، حيث تحصل هذه المواقع على إمكانية الوصول إلى البيانات من حسابك على فيسبوك ، بما في ذلك صورتك واسمك ومعلومات أخرى. ولمنع هذه الجهات الخارجية من الوصول إلى بياناتك ، توجه إلى الإعدادات ثم التطبيقات ومواقع الويب ، وسترى جميع التطبيقات ومواقع الويب المتصلة بحسابك على فيسبوك .

*إخفاء قائمة أصدقائك على فيسبوك للويب:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك وانقر على أيقونة الملف الشخصي على الجانب الأيمن من الشاشة وحدد "الإعدادات والخصوصية" ثم "الإعدادات". انقر فوق "الخصوصية" وقم بالتمرير لأسفل حتى ترى "كيف يمكن للأشخاص العثور عليك والاتصال بك". انتقل إلى "من يمكنه رؤية قائمة أصدقائي" وحدد الخيار الذي يبدو مناسبًا لك. انقر فوق "موافق" وتكون قد انتهيت!.

*إخفاء قائمة أصدقائك على تطبيق فيسبوك:

بتطبيق "فيسبوك" ، انقر فوق رمز "القائمة"، وسيجد مستخدمو هواتف أندرويد القائمة في الزاوية اليمنى العليا ، بينما سيجدها مستخدمو آيفون في الزاوية اليسرى السفلية. انقر على أيقونة "الإعداد". سيتم فتح صفحة الملف الشخصي. حدد "إعدادات الملف الشخصي". الآن ، انقر فوق "الخصوصية" وانتقل إلى أسفل الصفحة. ضمن "كيف يمكن للأشخاص العثور عليك والاتصال بك" ، حدد "من يمكنه رؤية قائمة أصدقائي؟" وحدد الخيار المناسب لك. انقر فوق "موافق" لإنهاء العملية.