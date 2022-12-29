انت الان تتابع خبر ستحدى هواتف آيفون وبنصف الثمن.. تعرف على أحدث هاتف فلاجشيب من فيفو بمواصفات استثنائية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت شركة فيفو vivo الصينية الرائدة عن أحدث الهواتف الذكية الرائدة "الفلاجشيب" iQOO 11 و iQOO 11 . ولحسن الحظ فإن هاتف iQOO 11 Pro متاح رسميًا للشراء في الصين بسعر حوالي 717 دولارًا مما يجعله منافسا لهواتف آيفون وسامسونج وبسعر مناسب جدا لهاتف فلاجشيب.

*مواصفات هاتف فيفو iQOO 11 Pro:

ووفق ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يحتوي هاتف فيفو iQOO 11 Pro، على شاشة من نوع Samsung E6 AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم أقصى معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ودعم 1 مليار لوان ودعم خاصية HDR10 +.

كما يعمل الهاتف بشريحة V2 الجديدة من فيفو، والتي تعمل على تعزيز معالجة معدل الإطارات المرتفع ويمكن أن تعزز أداء اللعبة.

ويعمل هاتف فيفو iQOO 11 Pro، بواسطة المعالج الأقوى في العالم حاليًا Snapdragon 8 Gen 2، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، يجلب هاتف فيفو جيلا جديدا من التخزين من نوع UFS 4.0، والذي يعد أسرع من UFS 3.1 الحالي.

هذا ويجلب طراز فيفو iQOO 11 Pro مستشعر Sony IMX866 1 / 1.49 بوصة، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، وكاميرا ultraw8de تبلغ دقتها 50 ميجابكسل وبزاوية 150 درجة، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل.

وتتميز إعدادات الكاميرا بدعم لميزة Pure Night View وتصوير الفيديو بدقة 4K Super Night Video لتحسين تقليل الضوضاء في كل من الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى الوضع الذي يوفر التقاط الصور شبه الفوري في Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot.

هاتف فيفو iQOO 11 Pro يعمل ببطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة ولكن الشحن يصل إلى 200 وات، ويحتوي طراز Pro أيضا على شحن لاسلكي 50 وات.