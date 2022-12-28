تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد .. ”واتس آب” يوقف العمل في ملايين الهواتف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - أعلنت شركة "واتس آب" توقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في غضون أيام قليلة.

وستتوقف خدمة الرسائل الشهيرة عن دعم 49 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ونظرا لإطلاقه إصدارات جديدة ومحدثة من الهواتف الذكية كل عام، فإن الأجهزة القديمة لن تدعم تطبيق "واتس آب" بعد الآن، وفقا لرؤساء الشركة المملوكة لـ"ميتا".

وقال متحدث باسم "واتس آب": "لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. وإذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إخطارك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتس آب".

ومن المنتظر أن يتوقف التطبيق، الذي يملك أكثر من مليوني مستخدم، عن العمل في الطرازات القديمة من هواتف عدد من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك "آبل" و"سامسونغ" و"هواوي"، بداية من 31 ديسمبر.

ولن يكون "واتس آب" متاحا في 49 هاتف ذكي، حيث لاحظ المطورون أن هذه الأجهزة قد لا تتيح أحدث تحديثات الأمان اللازمة لتشغيل الخدمة.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن "واتس آب" سيتوقف عن العمل تماما على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن. وهذا يعني أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن.

وقال مسؤولو "واتس آب" في بيان: "الأجهزة والبرامج تتغير كثيرا، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتس آب. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال يستخدمها أقل عدد من الأشخاص".

وقد يتمكن المستخدمون من تحديث نظام التشغيل على هواتفهم القديمة والاستمرار في استخدام "واتس آب" كالمعتاد، ولكن بالنسبة للأجهزة القديمة جدا، بحيث لا يمكن تحديثها إلى أنظمة تشغيل جديدة، سيحتاجون إلى شراء هاتف جديد.

وتوصي شركة "واتس آب" بأن يكون لدى مستخدمي "آبل" نظام iOS 9 وما فوق، بينما يتطلب أندرويد تثبيت الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، للاستمرار في تلقي الدعم.

وبعد 31 ديسمبر، لن تعمل أي هواتف بها برامج أقدم من تلك الهواتف بشكل موثوق.

وتشمل الهواتف التي لن يدعمها "واتس آب":

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

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Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT