مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra وموعد نزول سامسونج اس 23 الترا وأسعاره في السعودية

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra ، من المعروف أن شركات المحمول في تقدم دائم وتسعى إلى الجديد دائماً حيث أنه لا يمر شهر أو اثنين دون أن تجد الجديد من الهواتف قد عادت مرة أخرى إلى السوق وبعد أن كان ابل هي المتربعة على عرش الهواتف والإلكترونيات في فترة فالآن عادت سامسونج إلى العرش وتنافسها وفي مقالتنا سوف نتحدث عن هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا الجديد وعن موعد نزول سامسونج اس 23 الترا ومميزاته فتابعونا

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

في البداية سوف نتحدث عن هاتف سامسونج اس 23 الترا بشكل عام ونستعرض صفاته :

معالج الهاتف من النوع ثماني النواه “سناب دراجون” 8 جين 1

أما الرام فهو 8/12 جيجا رام

كذلك الكاميرا الامامية في مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra بجودة 40 MB.

بجودة 40 MB. الكاميرا الخلفية 108 MB تنقسم إلى : الخلفية الأولى بدقة 200 ميجا بيكسل. كذلك الخلفية الثانية بدقة 10 ميجا بيكسل. الخلفية الثالثة المقربة بدقة 10 ميجا بيكسل بتقريب 3X احترافي.

الذاكرة:512 أو 256 جيجا بايت.

كذلك الشاشة ذات حجم 6.8 بوصة.

حسب تسريبات اس 23 الترا فبطارية الهاتف قوية جداً تصل إلى 5000 مللي امبير.

فبطارية الهاتف قوية جداً تصل إلى 5000 مللي امبير. نظام التشغيل هو اندرويد 12 كما أنه يدعم نظام التشغيل بأندرويد 13.

سامسونج اس 23 الترا

وبالحديث عن مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra فوفقاً لـ تسريبات اس 23 الترا الجديدة فسيتم إطلاق الهاتف في شهر فبراير عام 2023. ومواصفات الهاتف المُسربة هي :

هاتف سامسونج اس 23 الترا مقاوم للصدمات العنيفة ويمكنك مشاهدة العديد من الفيديوهات الاختبارية التي توضح ذلك.

مقاوم للصدمات العنيفة ويمكنك مشاهدة العديد من الفيديوهات الاختبارية التي توضح ذلك. كما يدعم خاصية منع الضوضاء وذلك عبر الميكرفون الثانوي الموجود خلال استخدام الموبايل.

كذلك يدعم التقاط الفيديوهات بتقنية عالية بجودة 8K من خلال أسرع التقاط يصل لـ 60 إطار في الثانية الواحدة.

الشاشة من نوع Dynamic AMOLED فهي تأتي بحجم 6.8 بوصة بدقة 1440×3080 بيكسل.

كما أن الشاشة بجودة QHD+ بكثافة 500 بيكسل لكل بوصة.

أما عن معدل تحديث سامسونج جالكسي اس 23 الترا الجديد فهي بسرعة 120 هيرتز وسطوع يصل الى 1750 شمعة وتدعم HDR10+.

فهي بسرعة 120 هيرتز وسطوع يصل الى 1750 شمعة وتدعم HDR10+. كذلك هناك أداء سامسونج جالكسي اس 23 الترا الجديد القوي حيث ركزت سامسونج على معالج للهاتف.

القوي حيث ركزت سامسونج على معالج للهاتف. البطارية تدعم خاصية الشحن السريع من خلال قدرة على الشحن تصل إلى 45 وات ووصلة الشحن هي USB Type C.

يدعم الشحن اللاسلكي 15 وات والعكسي منه بقدرة 4.5 وات.

وزن الهاتف يبلغ 228 جرام.

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra بواجهة مستخدم One UI 5.

بواجهة مستخدم One UI 5. حسب تسريبات اس 23 الترا فالوانه أبيض وأسود وأخضر وعنابي.

فالوانه أبيض وأسود وأخضر وعنابي. كما أنه يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس أي Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.

سعر سامسونج اس 23 الترا

أما بالنسبة لسعر سامسونج جالكسي اس 23 الترا الجديد فمن المقرر أن :