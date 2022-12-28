كيفية شراء الايفون المجدد من امازون اليابان..بأقل من نصف الثمن

كيفية شراء الايفون المجدد من أمازون اليابان من أكثر الاسئلة التي يبحث عنها الكثيرين في الوطن العربي في الفترة الأخيرة وهذا بسبب فرق الأسعار التي تقدمه امازون اليابان مقارنة مع امازون المصري وغيرها، ويتوفر على منصة أمازون اليابان جميع ماركات الهواتف الذكية الجديدة و الحديثة، ومن أكثر الماركات التي اثارت دهشة الجميع هو هواتف آيفون التي تباع بسعر أرخص بكثير من سعرها العادي، ولذلك بدأ الجميع يبحث عن كيفية شراء الايفون المجدد من أمازون اليابان، وأهم ما يميزها أيضا أن الأسعار تشمل الضرائب والجمارك.

كيفية شراء الايفون المجدد من أمازون اليابان

هناك الكثيرين الذين يبحثون عن طريقة شراء الايفون المجدد من امازون اليابان ويقصد الايفون المجدد ( هو جهاز تم استرجاعه لشركة آيفون من قبل المستخدمين أو وجد به عيب، تقوم شركة آيفون Apple بتصليحه والتأكد من جودته ثم تقوم بإعادة طرحة مرة أخرى في الأسواق بسعر ارخص من العادى) ونظرا لارتفاع الأسعار وهناك الكثيرين من محبي هواتف آيفون أصبح بإمكانك شراء هاتف ابل بأقل من نصف الثمن عبر أمازون اليابان، وطريقة الشراء هي:

أولا قم بالتوجه إلى منصة أمازون اليابان.

ثم قم بإدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المفعل.

ثم قم بإدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المفعل. بعد ذلك من قائمة البحث قم بكتابة المنتج الذي تريد شراؤه من المنصة.

ثم قم باختيار المنتج وتحديد فئة السعر.

من قائمة Seller قم باختيار أمازون اليابان.

من قائمة Seller قم باختيار أمازون اليابان. قم بالضغط على أيقونة Proceed to check out.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة (تحديد البلد، كتابة الإسم باللغة الانجليزية، رقم الهاتف، كود بريد المدينة المقيم بها، المحافظة، اسم المدينة).

ثم قم بتحديد مكان تسليم المنتج.

قم بإدخال بيانات الفيزا للدفع.

ثم قم باستكمال كافة البيانات المطلوبة.

الشراء من أمازون اليابان​​​​​​​

نظرا لفرق قيمة عملة الين الياباني بالعملات الأخرى هذا ما جعل المنتجات بأسعار أرخص من العادي، كما يتميز أن أسعار المنتجات تشمل الشحن والجمارك الضرائب، كما أن شركة أمازون تعطي للعميل فترة 30 يوم لتجربة المنتج من موعد التسليم، وفي حالة وجود عيب يمكنك استرجاع المنتج الي الشركة وتقديم فاتورة الشحن وسيتم استرداد المبلغ.

كيف أحسب ثمن المنتج من امازون اليابان

لمعرفة قيمة المنتج التي تريد شراؤه من امازون اليابان بعملة التابعة له قم بهذه الخطوات التالية