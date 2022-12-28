كيفية إرسال رسالة على واتساب لرقم غير محفوظ على الهاتف

يمكنك التواصل مع العديد من الأشخاص والأصدقاء والأهل عبر تطبيق واتساب WhatsApp، حيث يمكنك الآن إرسال رسالة إلى رقم غير محفوظ على هاتفك الخاص، كما أنه غير موجود بجهات الاتصال الخاصة بهاتفك، فإذا قام شخص ما بإعطائك رقم هاتفه ونسيت حفظه أو ربما لا تريد حفظ ذلك الرقم ،لأنه شخص مزعج وغير مرغوب فيه، فيمكن إرسال رسالة له عبر تطبيق الدردشة الفوري WhatsApp.

طريقة إرسال رسالة على واتساب لرقم على محفوظ على الهاتف

من أجل القيام بتلك المهمة يلزم وجود ميزة “مراسلة نفسك” أو المعروفة “”Message Yourself” التي أطلقتها الشركة لمالكة للتطبيق خلال الفترة الأخيرة، حيث تقوم تلك الحيلة أو الميزة الجديدة بتمكين المستخدمين من إرسال رسالة غلى أنفسهم من أجل التذكير بالعديد من المعلومات المهمة، وتعتبر تلك الميزة من الميزات الجديدة التي تم إطلاقها خلال الشهر الحالي قبل نهاية العام الجاري 2022.

طريقة إرسال رسائل واتساب إلى رقم غير محفوظ

يمكنك إرسال رسالة غلى أرقام غير محفوظه على هاتفك الشخصي وذلك من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة وسهلة، ولكن للتذكير يجب أن تكون تمتلك ميزة إرسال رسالة إلى نفسك، والخطوات كما يلي:

يجب في البداية النقر على دردشة مراسلة نفسك أو “Message Yourself، وأكتب الرقم الذي تريد إرسال النص عليه ثم أرسله إلى نفسك.

بعد الإرسال سوف يظهر الرقم باللون الأزرق عند النقر عليه، سوف تظهر أمامك عدد من الخيارات مثل الدردشة مع رقم الهاتف، اتصل على واتساب، أو الخيار الأخير وهو الإضافة غلى جهات الاتصال.

يجب هنا الضغط على الخيار الأول وهو الدردشة مع رقم الهاتف وسوف تفتح نافذة الدردشة.

من لنفاذة السابقة يمكنك إرسال رسائل إلى الرقم الغير محفوظ على هاتفك الخاص عبر تطبيق الدردشة الفوري العالمي.

وفي نهاية المقال نوجه التذكير بانه يمكن لمستخدمي التطبيق إضافة أي شخص غير موجود في قائمة الاتصال الخاص بك على الهاتف إلى جروب الواتساب، ولكن يجب في البداية حفظ الرقم في البداية على الهاتف الخاص بك، ثم التواصل معه بشكل سلس وسهل عبر التطبيق، وإرسال الرسائل أو إجراءا مكالمات عادية أو مكالمات فيديو.