نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق samsung galaxy s23 ultra بألوان ومواصفات خيالية في موعده المحدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق samsung galaxy s23 ultra بألوان متعددة مع مواصفات أقوي من السلسة السابقة من سامسونج كما أن . مواصفات samsung s23 ultra تم ترقية العديد من الإضافات السابقة من السلسلة . سواء من ناحية تقنية سناب دراجون القوية والتي ارتفعت قدرتها بنسبة أكبر . كذلك بجانب تمتع samsung galaxy s23 ultra 5g بشاشة أقوي من حيث الخامة المصنعة منها . وغيرها من المواصفات الأخري وبشأن ألوان وموعد طرح samsung s23 ultra بالأسواق العالمية . نتعرف علي تفاصيلهما عبر السطور التالية من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .

إطلاق samsung galaxy s23 ultra باللون الجديد الفانيليا

سيتم إطلاق samsung galaxy s23 ultra في الأسواق العالمية بأكثر من لون وأشهرها لون الفانيليا حيث يعتبر . اللون المميز والفريد من شركة سامسونج والذي لم يتم إطلاقه مسبقاً من شركات الهواتف . كما أن جوال samsung galaxy يطرح بفئتين مختلفتين هما samsung galaxy s23 ونسخة سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا . كذلك بجانب أن سعر الهاتف سيختلف في كل نسخة علي حدا من حيث سعة التخزين الخاصة . بطرح الهاتف والذي سيتم إصداره بأكثر من سعة تخزين مختلفة وسنتعرف علي ألوان الهاتف الجديد . بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .

إطلاق samsung galaxy s23 ultra بألوان مختلفة

سيتم طرح samsung galaxy s23 ultra بألوان متعددة وهي الآتية :-

يطرح الهاتف الجديد باللون الأخضر بجانب لون الفانيليا المشار له بداية المقال . كما سيطرح samsung galaxy s23 ultra 5g باللون الوردي . كذلك بجانب اللون المميز والمرغوب دائماً وهو الأسود . بجانب اللون الأكثر جاذبية وهو اللون الأبيض . يطرح سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا باللون العنابي .

مواصفات samsung galaxy s23 ultra

سيتم طرح هاتف سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا بمواصفات قوية ومميزة جداً نتعرف عليها كالتالي :-

يطلق الهاتف بتقنية سناب دراجون بترقيتها للجيل الثاني بقوة أكبر من السابق .

كما يحتوي samsung galaxy s23 ultra 5g علي شاشة بتقنية Dynamic Amolid دقتها بتقنية QHD .

مقاس شاشة الهاتف 6.8 أنش مع معدل التحديث الأقوى بقوة 120 هرتز .

كذلك بجانب إطلاق samsung galaxy s23 ultra بواجهة خلفية تحتوي علي أربعة كاميرات .

الكاميرا الرئيسية للهاتف تصل دقتها إلي 200 ميجا بكسل وكاميرا ثانوية بدقة 12 ميجا بكسل .

الكاميرتان الأخريتان قوة الدقة لهما 10 ميجا بكسل بوضوح أقوي من السابق .

كما يحتوي سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا علي سعة تخزين مختلفة تبدأ من 512GB و 128GB .

كذلك بجانب توافق الهاتف مع شبكات الاتصال المختلفة مع شريحتين للاتصال بداخل الهاتف .

أما عن سعر الهاتف الجديد وفقاً للتسريبات التي أطلقت نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

أسعار samsung galaxy s23 ultra

عندما يتم إطلاق samsung galaxy s23 ultra في الموعد الذي سنتعرف عليها بالسطور القادمة وهو موعد . وفقاً لبعض التسريبات عنه ولكن ليس تصريح رسمي من الشركة المنتجة ربما سيكون سعره . يعادل 1100 دولار أمريكي كسعر عالمي وذلك السعر الذي يخص سعة تخزين 256GB مع . ذاكرة وصول عشوائي 12GB كما أن السعر المشار له عالمياً يختلف من دولة لأخري وفقاً لسعر صرف الدولار داخل كل . دولة كذلك بجانب أن تلك المعلومات ما ألا بعض التسريبات عن الهاتف وليست تصريح رسمي . أما عن موعد طرح samsung s23 ultra نتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .

موعد طرح سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا

وفقاً للمعلومات المتداولة عن samsung galaxy s23 ultra والتي تعتبر تسريبات وليست تصريح رسمي . من الشركة المنتجة ربما سيكون الهاتف داخل الأسواق العالمية في مطلع شهر فبراير القادم . كما يمكن أن يتم تقديم أو تأخير ذلك الموعد لهاتف samsung galaxy s23 ultra 5g إلي . حين أن يتم صدور تصريح رسمي من شركة samsung العالمية وإلي ذلك الحين سوف نوافيكم . بمقالات أخري عن أي تصريح رسمي خاص بالهاتف الجديد عبر “موقع ثقفني” .

إطلاق samsung galaxy s23 ultra في الموعد المشار له بشهر فبراير وذلك وفقاً لتسريبات عن الهاتف . وليست معلومات صادرة بتصريح رسمي عن الهاتف من شركة سامسونج كما عرضنا ذلك في مقال “موقع ثقفني” .