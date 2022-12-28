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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق samsung galaxy s23 ultra بألوان ومواصفات خيالية في موعده المحدد في المقال التالي
عمر شويل - جدة إطلاق samsung galaxy s23 ultra بألوان متعددة مع مواصفات أقوي من السلسة السابقة من سامسونج كما أن . مواصفات samsung s23 ultra تم ترقية العديد من الإضافات السابقة من السلسلة . سواء من ناحية تقنية سناب دراجون القوية والتي ارتفعت قدرتها بنسبة أكبر . كذلك بجانب تمتع samsung galaxy s23 ultra 5g بشاشة أقوي من حيث الخامة المصنعة منها . وغيرها من المواصفات الأخري وبشأن ألوان وموعد طرح samsung s23 ultra بالأسواق العالمية . نتعرف علي تفاصيلهما عبر السطور التالية من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
إطلاق samsung galaxy s23 ultra باللون الجديد الفانيليا
سيتم إطلاق samsung galaxy s23 ultra في الأسواق العالمية بأكثر من لون وأشهرها لون الفانيليا حيث يعتبر . اللون المميز والفريد من شركة سامسونج والذي لم يتم إطلاقه مسبقاً من شركات الهواتف . كما أن جوال samsung galaxy يطرح بفئتين مختلفتين هما samsung galaxy s23 ونسخة سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا . كذلك بجانب أن سعر الهاتف سيختلف في كل نسخة علي حدا من حيث سعة التخزين الخاصة . بطرح الهاتف والذي سيتم إصداره بأكثر من سعة تخزين مختلفة وسنتعرف علي ألوان الهاتف الجديد . بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .
إطلاق samsung galaxy s23 ultra بألوان مختلفة
سيتم طرح samsung galaxy s23 ultra بألوان متعددة وهي الآتية :-
- يطرح الهاتف الجديد باللون الأخضر بجانب لون الفانيليا المشار له بداية المقال .
- كما سيطرح samsung galaxy s23 ultra 5g باللون الوردي .
- كذلك بجانب اللون المميز والمرغوب دائماً وهو الأسود .
- بجانب اللون الأكثر جاذبية وهو اللون الأبيض .
- يطرح سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا باللون العنابي .
مواصفات samsung galaxy s23 ultra
سيتم طرح هاتف سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا بمواصفات قوية ومميزة جداً نتعرف عليها كالتالي :-
- يطلق الهاتف بتقنية سناب دراجون بترقيتها للجيل الثاني بقوة أكبر من السابق .
- كما يحتوي samsung galaxy s23 ultra 5g علي شاشة بتقنية Dynamic Amolid دقتها بتقنية QHD .
- مقاس شاشة الهاتف 6.8 أنش مع معدل التحديث الأقوى بقوة 120 هرتز .
- كذلك بجانب إطلاق samsung galaxy s23 ultra بواجهة خلفية تحتوي علي أربعة كاميرات .
- الكاميرا الرئيسية للهاتف تصل دقتها إلي 200 ميجا بكسل وكاميرا ثانوية بدقة 12 ميجا بكسل .
- الكاميرتان الأخريتان قوة الدقة لهما 10 ميجا بكسل بوضوح أقوي من السابق .
- كما يحتوي سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا علي سعة تخزين مختلفة تبدأ من 512GB و 128GB .
- كذلك بجانب توافق الهاتف مع شبكات الاتصال المختلفة مع شريحتين للاتصال بداخل الهاتف .
- أما عن سعر الهاتف الجديد وفقاً للتسريبات التي أطلقت نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
أسعار samsung galaxy s23 ultra
عندما يتم إطلاق samsung galaxy s23 ultra في الموعد الذي سنتعرف عليها بالسطور القادمة وهو موعد . وفقاً لبعض التسريبات عنه ولكن ليس تصريح رسمي من الشركة المنتجة ربما سيكون سعره . يعادل 1100 دولار أمريكي كسعر عالمي وذلك السعر الذي يخص سعة تخزين 256GB مع . ذاكرة وصول عشوائي 12GB كما أن السعر المشار له عالمياً يختلف من دولة لأخري وفقاً لسعر صرف الدولار داخل كل . دولة كذلك بجانب أن تلك المعلومات ما ألا بعض التسريبات عن الهاتف وليست تصريح رسمي . أما عن موعد طرح samsung s23 ultra نتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .
موعد طرح سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا
وفقاً للمعلومات المتداولة عن samsung galaxy s23 ultra والتي تعتبر تسريبات وليست تصريح رسمي . من الشركة المنتجة ربما سيكون الهاتف داخل الأسواق العالمية في مطلع شهر فبراير القادم . كما يمكن أن يتم تقديم أو تأخير ذلك الموعد لهاتف samsung galaxy s23 ultra 5g إلي . حين أن يتم صدور تصريح رسمي من شركة samsung العالمية وإلي ذلك الحين سوف نوافيكم . بمقالات أخري عن أي تصريح رسمي خاص بالهاتف الجديد عبر “موقع ثقفني” .
إطلاق samsung galaxy s23 ultra في الموعد المشار له بشهر فبراير وذلك وفقاً لتسريبات عن الهاتف . وليست معلومات صادرة بتصريح رسمي عن الهاتف من شركة سامسونج كما عرضنا ذلك في مقال “موقع ثقفني” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق samsung galaxy s23 ultra بألوان ومواصفات خيالية في موعده المحدد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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