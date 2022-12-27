نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يختبر ميزة ثورية جديدة بشأن تحديثات الحالة لتحسين تجربة المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت تقارير جديدة خلال الساعات الماضية عن ميزة واتساب WhatsApp الجديدة التي يعمل على اختبارها خلال هذه الفترة، وذلك من اجل اتاحتها خلال الفترة القدمة لجميع مستخدمي التطبيق، حيث تمكن الميزة الجديدة مستخدمي تطبيق الدردشة الفوري عن الإبلاغ عن تحديثات الحالة لإدارة التطبيق، والتي يرون أنها تنتهك الخصوصية الخاصة بهم أو تنتهك سياسة التطبيق التي أعلنت عنها وأكد على ضرورة عدم انتهاكها من أجل المحافظة على الحساب.

واتساب يختبر ميزة الإبلاغ عن تحديثات الحالة

أشارت صحيفة “India Today” أن الميزة الجديدة التي يخبرها التطبيق، سوف تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن أس حالة غير مناسبة، وذلك من خلال الإنشاء في قسم الحالة، مما يجعل من عملية الإبلاغ عن المخالفة سهلة للغاية، حيث يمنح التطبيق بالفعل خيار حالياً يسمح للمستخدمين، بالإبلاغ عن جهات الاتصال والرسائل التي تنتهك شروط الخدمة التي أكد عليها التطبيق، ولكن مع طرح تلك الميزة سوف يكون الإبلاغ عن تحديث الحالة بشكل مباشر من داخل القائمة الجديدة التي سيتم طرحها في قسم الحالة.

وهنا يجب الإشارة إلى أن الإبلاغ عن تحديثات الحالة في تطبيق واتساب، سوف تسمح للمستخدمين على تطبيق الدردشة الفورية، في حال مشاهدة أي تحديث مشبوه أو ينتهك الخصوصية وسياسية التطبيق أو شروطه، حيث يمكن هنا الإبلاغ الفوري لفريق الإشراف المختص بذلك، ومثال على ذلك في حال مشاركة مقطع فيديو غير أخلاقي أو عنيف كتحديث للحالة فيمكن الإبلاغ الفوري عنه.

أوضح موقع “Wabetainfo” المتخصص في رصد مزايا تطبيق الدردشة الفوري واتساب، انه مع الإبلاغ عن الرسائل سوف تتم إعادة توجيه تحديث الحالة الذي تم الإبلاغ عنه إلى الإشراف، وذلك من اجل مراجعته والتعرف على ما إذا كان مخالف أم لا، وهل يوجد انتهاك من عدمه، كما أكد الموقع على أن الإبلاغ عن تحديثات الحالة هى من الميزات الرائعة قيد التطوير حالياً، وسوف يتم إصدار تلك الميزة قريباً في التحديث المستقبلي للإصدار التجريبي الخاص WhatsApp Desktop، وهنا يجب الإشارة غلى تلك الميزة سوف تكون نقله ثورية على التطبيق لمنع الانتهاكات والمحافظة على الأخلاق الحميدة بين العديد من المستخدمين خلال المرحلة القادمة، وعدم انتهاك الشروط الخاصة بالتطبيق.