نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على ملك الهواتف أيفون 14 بروMax …تعرف على كل ما يخص أيفون 14 برو Max الحديث من مواصفات ومميزات واسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 14 برو Max الحديث، يحرص الكثير من هواة الأجهزة المتقدمة والتكنولوجيا على اقتناء أيفون 14 برو ماكس الجديد والذي يعد من أفضل ما قدمت شركة ابل العالمية، لذلك يكثر التساؤل حول سعره خاصة مع ارتفاع أسعار الأجهزة بشكل كبير في الآونة الأخيرة وفيما يلي نعرض سعر أيفون 14 في الدول المختلفة ومواصفاته. سعر أيفون 14 برو Max في السعودية تم طرح أيفون 14 برو ماكس إلى السوق السعودي بسعر مميز وهو 669 ريال سعودي وقد لاقى استحسان من الكثير من العملاء.

يتوفر أيفون 14 برو ماكس في مواقع البيع الرقمية والمتاجر الكبرى مثل أمازون.

توفر بعض المتاجر خدمة التقسيط حيث يمكن دفع جزء من ثمن أيفون 14 برو ماكس مقدم وتقسيط باقي المبلغ على عدة أشهر.

ومن المذهل أن عروض تقسيط أيفون 14 بروماكس لا تتضمن أي فوائد في الكثير من الجهات البنكية المسؤولة عن الشراء بالتقسيط. أيفون 14 برو ماكس تم إطلاق أيفون 14 برو ماكس إلى الأسواق العالمية في سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

بلغ سعر أيفون 14 برو ماكس 1100 دولار في أمريكا مما جعل الكثير من العملاء يقبلون على شرائه خاصة أن ثمنه لا يقارن بالنسبة لإمكانياته.

لأنه يتمتع بالكثير من الخصائص والإضافات رائعة التي قامت الشركة بتطويرها بعد مدة طويلة من الانقطاع عن إصدار منتجاتها الجديدة. مواصفات أيفون 14 برو ماكس يعمل أيفون 14 برو ماكس من خلال نظام تشغيل آي أو اس 16.

يتمتع بمعالج سداسي النواة من نوع Apple .

A16 Bionic.

تصل ذاكرة الهاتف الثابتة إلى 6 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية تقدر مساحتها ب 256 جيجا بايت.

يأتي أيفون 14 برو ماكس ببطارية سريعة الشحن تتمتع بالقوة حيث تصل سعتها إلى 4323 مللي أمبير. أبعاد أيفون 14 برو ماكس طول أيفون 14 برو ماكس 170 ملليمتر أما العرض 77.6 ملم.

بينما تبلغ سماكته 7.9 ملم.

يصل وزن أيفون 14 برو ماكس إلى 240 مليغرام. مميزات أيفون 14 برو ماكس يتمتع بواجهة حماية أمامية وخلفية مقاومة للغبار والماء.

متوفر بأربع ألوان مميزة وهي: بنفسجي داكن، الأسود، الذهبي، والفضي.

تصل دقة الشاشة في أيفون 14 برو ماكس إلى 1290 في 2796 بيكسل.

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