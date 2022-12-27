نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 13 pro أقوي جوالات شاومي الجديدة | مراجعة الجوال والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi 13 pro النسخة الثانية والأعلي ضمن مجموعة الجوالات الذكية الحديثة التي تم الإعلان عنها حديثاً من شركة شاومي. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث إصدارات جوالاتها ضمن عائلة الـMi القديمة الخاصة بها وهي سلسلة الـ13 الجديدة. فقدمت الشركة خلال تلك السلسلة الجديدة جوالات Xiaomi 13 ، وأيضاً Xiaomi 13 pro. تأتي تلك السلسلة استكمالاً لمجموعة جوالات الشركة والتي حققت نجاحاً واسعاً بين عدد كبير من المستخدمين. يظهر ذلك في الجوالات السابقة مثل: Xiaomi 12 ، Xiaomi 12 pro ، Xiaomi 12X ، Xiaomi 12T pro ، وأيضاً Xiaomi 12s Ultra. وكالعادة تسير شاومي علي نفس الخطي لتقدم جوال بأحدث التقنيات الجديدة في مجال الجوال الذكية. يظهر ذلك في المعالج علي سبيل المثال وهو Snapdragon 8 Gen 2 الجديد كلياً ، والذي تم الإعلان عنه سابقاً في جوال Vivo x90 pro plus. يتوفر الجوال كذلك مع شاشة OLED بجودة الـ2K ، مع دعم معدل التحديث الجديد حتي 120 هيرتز. كما أن الجوال متوفر مع بطارية بحجم 4820 مللي أمبير وبسرعة شحن فائقة 120 وات ، ليتم شحن الجوال بنسبة 100% في خلال 19 دقيقة. وفيما يأتي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Xiaomi 13 pro الجديد من شاومي.

مواصفات جوال Xiaomi 13 pro :

‌أولاً: الجوال يتوفر بوزن يقدر بحوالي 210 جراماً.‌

الجوال يتوفر بوزن يقدر بحوالي جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من السيراميك في ظهر الجوال.‌

بالإضافة أيضاً إلي توافر نسخة أخري من الجوال تأتي مع خامات ظهر مصنوع من السيليكون.‌

يوجد كذلك إطار من الألومنيوم حول جسم الجوال.‌

يتوفر الجوال بدعم إمكانية تركيب شريحتي إتصال من نوع خاص Nano Sim ، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس لكن الجوال لا يتوفر بدعم وجود مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتاحة.‌

كما يأتي أيضاً بدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة الـIP68 ، حيث يمكن وضع الجوال تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الجوال تحت الماء علي عمق متر لمدة نصف ساعة فقط.‌ يأتي الجوال مع شاشة تأتي من نوع LTPO OLED وبحجم 6.73 إنش ، مع جودة الـ2K وبدقة 1440×3200 بكسل.

وبحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل. كما تأتي الشاشة مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 522 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1900 شمعة ، وذلك لتوفير أفضل درجة إضاءة لشاشة الجوال حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، وذلك لتوفير أفضل درجة إضاءة لشاشة الجوال حتي في وجود أشعة الشمس.‌ الشاشة تأتي كذلك مع دعم خاصية الـHDR10+ مع خاصية الـDolby Vision ، لتوفير درجة وضوح عالية لمحتويات شاشة الجوال.‌

مع خاصية ، لتوفير درجة وضوح عالية لمحتويات شاشة الجوال.‌ كما أن الشاشة تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـ1B Color والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الجوال ، وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الجوال ، وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ شاشة الجوال تأتي مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ أما عن معدل التحديث فشاشة الجوال تأتي مع معدل التحديث الجديد 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ كما أن الشاشة تأتي أيضاً بدعم خاصية الـLTPO والتي تتيح التدرج في معدل التحديث ، وبذلك تحافظ علي بطارية الجوال.‌

والتي تتيح التدرج في معدل التحديث ، وبذلك تحافظ علي بطارية الجوال.‌ الشاشة كذلك تأتي محمية بوجود طبقة حماية تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

أداء الجوال :

‌جوال Xiaomi 13 pro يأتي مع الإصدار الأخير والأحدث لنظام تشغيل جوجل الخاص Android 13 .‌

يأتي مع الإصدار الأخير والأحدث لنظام تشغيل جوجل الخاص .‌ كما يتوفر أيضاً مع دعم وجود واجهة مستخدم شاومي المميزة والجديدة MIUI 14 .‌

.‌ يحتوي الجوال كذلك علي أحدث إصدار لمعالج كوالكوم Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 4 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بدقة تصنيع نانو متر.‌ معالج الجوال ثماني النواة يعمل بنواة أولي أساسية تأتي من نوع Cortex-X3 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.2 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما توجد أيضاً نواتين أخرتين تتوفر من نوع Cortex-A715 ، وتعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي 2.8 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي توافر نواتين تعملان بنفس التردد 2.8 جيجا هيرتز ، لكن تأتي من نوع Cortex-A710.‌

جيجا هيرتز ، لكن تأتي من نوع أما عن الثلاثة أنوية الأخيرة المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، وتعمل تلك بأقل تردد 2.0 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بأقل تردد جيجا هيرتز.‌ كذلك الجوال يأتي مع وحدة معالجة رسوميات GPU تأتي من شركة Qualcomm ، مع معالج يأتي من نوع Adreno 740 .‌

تأتي من شركة ، مع معالج يأتي من نوع .‌ الجوال متوفر في أربعة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

جيجا مع 8 جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ تأتي ذاكرة تخزين الجوال الداخلية من نوع UFS 3.1 لنسخة الجوال مع سعة التخزين 128 جيجا.‌

لنسخة الجوال مع سعة التخزين جيجا.‌ كما تأتي ذاكرة التخزين من نوع UFS 4.0 لنسختي الجوال الأخري مع سعة التخزين 256/512 جيجا.‌

لنسختي الجوال الأخري مع سعة التخزين جيجا.‌ بالإضافة كذلك إلي توافر رامات داخلية تتوفر من النوع السريع LPDDR5.

كاميرا جوال Xiaomi 13 pro :

‌يتوفر جوال Xiaomi 13 pro مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل ، تأتي بدعم خاصية الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة ميجا بكسل ، تأتي بدعم خاصية وتصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد أيضاً في ظهر الجوال إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50.3 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، وتتوفر بدعم خاصية الـDual-Pixel PDAF مع المثبت البصري OIS.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية مع المثبت البصري الكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، وتأتي تلك العدسة من نوع Telephoto مع إمكانية التكبير حتي 3.2x Optical Zoom .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتأتي تلك العدسة من نوع مع إمكانية التكبير حتي .‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير واسعة 115° وبدعم خاصية الـAF.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، مع زاوية تصوير واسعة وبدعم خاصية كاميرات الجوال تأتي من خلال شركة Leica الخاصة بصناعة الكاميرات الرقمية.‌

الخاصة بصناعة الكاميرات الرقمية.‌ كما تتوفر الكاميرات بدعم خاصية الـHDR ، وبإمكانية تصوير البانوراما.‌

، وبإمكانية تصوير البانوراما.‌ يوجد كذلك بجانب كاميرات الجوال فلاش ليد ثنائي Dual-Tone.‌

الجوال أيضاً متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 8K ، مع معدل التقاط 24 إطار لكل ثانية.‌

، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كما يأتي بدعم التصوير الـ4K وبدقة 2160 بكسل ، مع معدل التقاط 24/30/60 إطار لكل ثانية.‌

وبدقة بكسل ، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة أيضاً إلي التصوير بجودة FHD وبدقة 1080 بكسل ، لكن مع معدل التقاط 30/120/240/960 إطار لكل ثانية.‌

وبدقة بكسل ، لكن مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كذلك الجوال متوفر بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، والتي تتيح التثبيت عند تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للجوال :

‌جوال Xiaomi 13 pro يأتي مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers .‌

يأتي مع سماعات خارجية ثنائية من نوع .‌ لكن لا يحتوي علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الجوال بدعم خاصية الـNFC.‌

كما يدعم أيضاً وجود مستشعر الـIR Blaster ، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌

، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌ لكن الجوال لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

بالإضافة أيضاً إلي أن الجوال يأتي بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً مقياس الضوء.‌

تأتي بصمة الأصبع الخاصة بالجوال من نوع Optical وموجودة أسفل شاشة الجوال.‌

وموجودة أسفل شاشة الجوال.‌ كما يدعم أيضاً خاصية الـFace Unlock الخاصة بإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌

الخاصة بإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌ يحتوي جوال Xiaomi 13 pro علي بطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم 4820 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 120 وات حيث يمكن شحن الجوال بالكامل في غضون 19 دقيقة فقط.‌

علي بطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الجوال بالكامل في غضون دقيقة فقط.‌ يدعم الجوال كذلك خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، مع خاصية الشحن العكسي بقدرة 10 وات.‌

وات ، مع خاصية الشحن العكسي بقدرة وات.‌ كما يأتي مدخل الشحن الموجود في الجوال من النوع السريع Type C 2.0 ، والذي يتوفر بدعم خاصية الـOTG.‌

، والذي يتوفر بدعم خاصية أخيراً: يتوفر الجوال في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأزرق ، الأسود ، الأبيض ، والأخضر أيضاً.

سعر جوال Xiaomi 13 pro :

‌715 دولار لنسخة الجوال الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 2688 ريال سعودي تقريباً.‌

دولار لنسخة الجوال الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي ريال سعودي تقريباً.‌ 775 دولار لنسخة الجوال 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 2915 ريال سعودي.‌

دولار لنسخة الجوال جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي ريال سعودي.‌ 830 دولار لنسخة الجوال 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 3120 ريال سعودي.‌

دولار لنسخة الجوال جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي ريال سعودي.‌ 905 دولار لنسخة الجوال الأخيرة 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 3403 ريال سعودي.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للجوال داخل الأسواق الصينية. وفي إنتظار إطلاق الجوال للأسواق العالمية والعربية قريباً.