انت الان تتابع خبر محطم آيفون .. سامسونج جالكسي A33 يطرح تحديث بميزة مفيدة وهامة للغاية .. تعرف عليها!! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقوم شركة سامسونج جالكسي الصيانة الجديد لهواتف A33 حيث أن هذا الجهاز حصل على تحديث اليوم بدون تصحيح جديد، إلا أنه مع الوظيفة المفيدة.

وفي الحقيقة فإنن سامسونج جالكسي اى 33 تلقى ترقيةلرئيسية إلى Android 13 في نوفمبر كانت مفاجئة بعض الشيء.

وحتى أنه حدث في وقت مبكر من ذلك الشهر، لذلك لا يزال الجهاز يعمل على تصحيح الأمان لشهر أكتوبر. ويجلب التحديث الجديد الآن تصحيحًا أحدث ، والأهم من ذلك: ميزة جديدة مفيدة.

بالنسبة إلى Galaxy A33، يتوفر تحديث رئيسي بسعة 460 ميجابايت لإصدار البرنامج الثابت A336BXXU4BVKB اعتبارًا من اليوم. ولذلك تتضمن الحزمة تحسينين أكثر أهمية. الأول هو التصحيح الأمني لشهر نوفمبر. حسنًا، هذا ليس الأحدث تمامًا، لكن الأحدث هو الأفضل دائمًا.

يأتي التحسين الثاني في شكل ميزة “وضع الصيانة”. فما هو؟ وما الهدف منه؟ دعونا نتعرف في السطور أدناه على كل شيء بخصوص هذا الوضع.

ما هو وضع الصيانة الجديد في سامسونج جالكسي اى 33؟

هذا وضع خاص يمكنك تشغيله إذا أرسلت جهاز Galaxy A33 إلى مكان ما مثل إرساله إلى محل الصيانة. وإذا تم تمكين وضع الصيانة، فيمكن اختبار كل شيء على الهاتف. لكن معلوماتك الخاصة – البيانات والتطبيقات والملفات والصور وما إلى ذلك – محمية بأمان.