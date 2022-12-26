نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة للاشتراك في مسابقة حلم حول العالم| تعرف علي كيفية الفوز 150 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مسابقة حلم من أفضل المسابقات المتميزة علي مستوي العالم، حيث تتمتع بالمصداقية الكبيرة بين الأشخاص لذا يبحث الجميع عن كيفية الاشتراك في مسابقة حلم كما أوضح البرنامج العديد من الطرق التي يمكن اتباعها في الاشتراك في المسابقة، و سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

كيفية الاشتراك في مسابقة حلم

يتساءل العديد من الأشخاص عن الطريقة الفوز في مسابقة حلم للحصول علي 150 ألف دولار، ولاكن عليك اتباع الاشتراك وسوف يتم السحب تلقئياً، حتى يتمتعوا بالسحب التي يقام من خلالهم على مبلغ ضخم يمكنه أن يحقق أحلام كافة المستخدمين، وهي كالتالي:

أوضحت المسابقة بأنه يمكن الاشتراك في كلمة حلم أو Dream أو Reve على الأرقام الهاتفية الخاصة بالبرنامج في رسالة نصية.

بعدها يتم إرسال بعض الأسئلة العامة من قبل البرنامج ويجب الحرص على الإجابة عليها جميعها بطريقة صحيحة، حتى يتم الدخول إلى المستويات الأخرى.

كما يجب المرور بكافة المراحل الخاصة بالمسابقة والإجابة على كافة الأسئلة التي يوجهها البرنامج للشخص.

وكلما أرسل الشخص الإجابات الصحيحة تزيد فرصة الفوز الخاصة به، كما يتم توزيع جميع الجوائز على المشاركين بشكل سنوي، من خلال مقدم البرنامج العظيم مصطفى الأغا التي يتمتع بالشفافية الكبيرة في توزيع الجوائز.

كما يمكن أن يصل فرصة الفوز للشخص 3 مليون و 500 ألف دولار، كما يعتبر مبلغ ضخم جداً لتحقيق كافة أحلام الشخص التي يريد الاشتراك وتغيير حياته بشكل كبير، ينصح بالمبادرة في الاشتراك في هذه المسابقة الرائعة.

كم تستغرق المسابقة

يعتبر من أهم التساؤلات الموجهة من قبل الأشخاص المدة التي تستغرقها المسابقة حتى تتمكن من بداية السحب علي الجوائز الضخمة، كما أعلنت البرنامج علي أنه سيتم بدء المسابقة في يوم 24-1-2022، ويتم الانتهاء من الاشتراكات في يوم 29-12-2022، وفي هذا الوقت يتم بدء السحب على كافة الجوائز التي أعلن عنها البرنامج بشفافية كبيرة، وإذا تم الاشتراك بعد المدة المحددة سيتم إلغاء الطلب الخاص بالشخص فيجب الالتزام بالوقت المحدد، كما يجب أن يكون الشخص قد بلغ من العمر 18 عام حتى يتم الموافقة علي الاشتراك في المسابقة من قبل البرنامج.