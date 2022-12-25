نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تصميم بطاقات تهنئة العام الجديد 2023 من موقع canva ضع اسمك أو اسم أصدقائك تهنئة رأس السنة الميلادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصميم بطاقات تهنئة العام الجديد 2023 ، كل عام وجميع متابعينا بألف خير وسعادة سوف تبدأ السنة الجديدة خلال سبعة أيام من اليوم. حيث يوم الأحد المقبل أولى أيام العام الجديد 2023. ويبحث الأهل والأصدقاء عن طريقة مجانية وسهلة لتهنئة بعضهم بعبارات تعبر عن الحب والسلام بينهم. واليوم ومن خلال الفقرات المقبلة سوف نتعرف سويا على كيفية عمل بطاقة تهنئة رأس السنة الميلادية 2023. من خلال موقع مجاني عبر الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. أو من خلال تطبيق canva للاندرويد أو للايفون كل ذلك مجانا فقط تابع الأتي من خلال موقعكم المتميز (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

طريقة تصميم بطاقات تهنئة العام الجديد 2023 من موقع كانفا

يجب العلم أن موقع كانفا من المواقع الرائدة في تصميم الكثير من البوسترات والبطاقات الشخصية وبطاقات التهنئة ويعتبر من أفضل مواقع بطاقات تهنئة عام 2023. حيث أن خطوات الحصول على تصميم مميز سهلة وبسيطة ويمكن عملها من خلال الخطوات التالية وإرسالها للأحباب والأصدقاء.

يمكن عمل بطاقة تهنئة بالعام الجديد 2023 من خلال الهاتف والكمبيوتر ويجب اتصالهم بالأنترنت.

كما يجب أن يتم البحث عم طريق متصفح جوجل عن موقع كانفا.

يتم فتح موقع كانفا واتصاله مع البريد الالكتروني أو الفيسبوك.

كما يتم الضغط فوق زر ابتكار تصميم أعلى الصفحة يسارا.

ثم الذهاب يمينا والنقر على قوالب والبحث في القوالب عن عمل بطاقة تهنئة رأس السنة الميلادية 2023 .

. سيتم ظهور العديد من القوالب المناسبة أختر القالب المناسب لك.

ويمكن تعديل الكلمات المدونة داخل القالب بوضع اسم أحد الأصدقاء أو الأهل على بطاقة تهنئة بالعام الجديد 2023 .

. ثم النقر فوق تنزيل ثم حفظ الصورة. كما يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة.

كيفية تحميل تطبيق canva للاندرويد

تصميم بطاقات تهنئة العام الجديد 2023 من خلال تطبيق كانفا للاندرويد حيث أطلقت إدارة برنامج كانفا تطبيقا مخصص لها للاندرويد لسهولة عملية عمل بطاقة تهنئة رأس السنة الميلادية 2023. ويمكن تحميل البرنامج من خلال الخطوات التالية.

فتح الهاتف وعمل اتصال مع الأنترنت.

كما يجب أن يتم عمل عملية بحث عن تطبيق canva للاندرويد .

. فتح صفحة التطبيق وعمل تثبيت له حيث أن التطبيق تحميله مجاني.

بعد تنزيل البرنامج يمكن فتحه وخيار قالب التعديل ضع اسم من تحب وانقر على حفظ.

والآن متابعينا الأعزاء نكون قد تعرفنا اليوم على طريقة تصميم بطاقات تهنئة العام الجديد 2023. وكيفية تحميل تطبيق كانفا أرسل لمن تحب بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2023 مجانا. نتمنى لكم عاما سعيدا ملئ بالخير والسعادة كما نتمنى لكم الصحة والعافية.