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عمر شويل - جدة اسهل واضمن جمعية لإدخار الأموال أون لاين .. كل ما تريد معرفته عن تطبيق MoneyFellows وكيفية عمله؟، ذلك التطبيق الشيق الممتاز يساعدك على الالتزام بما تريد فعله بأبسط الطرق، فهو يتيح لك إمكانية الدخول في جمعية لادخار أموالك في مكان أمين، ليس هذا فقط بل ستحصل على نسبة أرباح ممتازة جدا في حالة قيامك بالالتحاق بنظام الادخار للحصول على فوائد. وهو تطبيق مضمون للادخار فعند أخذ قرار الالتزام بالمعاملة مع هذا التطبيق يتم إرسال مندوب من الشركة، حيث يقوم بإمضاء عقد بفترة معاملة لمدة 6 سنوات يضمن حقوقك وحقوق الشركة. إذن ما هي طريقة عمل تطبيق MoneyFellows وكيف يمكنك الاشتراك في أنظمة الجمعية والادخار؟ وما هي طرق ومواعيد الدفع والسحب والمميزات والعيوب؟.

اضمن جمعية لإدخار الأموال أون لاين

يبدأ نظام الجمعيات في تطبيق MoneyFellows بقيمة إدخارية 3500 جنيه ويصل إإلى 100 ألف جنيه مصري، وتبدأ الاقساط من 500 جنيه إلى عشرين ألف جنية شهريا. مدة الجمعية فهي تنقسم إلى 3 فترات الأولى خمسة شهور والثانية 7 شهور أما الجمعية الثالثة فتصل مدتها إلى 10 أشهر، لذا عليك باختيار المدة المناسبة لك التي تريد أن تستمر فيها داخل الجمعية، مع العلم أن التطبيق يتيح لك إمكانية الاشتراك في أكثر من جمعية في نفس الوقت وبسهولة تامة.

كيفية الاشتراك في MoneyFellows

للتسجيل في نظام الجمعيات والادخار الخاص بالتطبيق عليك أولا بتثبيته على هاتفك، بعدها قم بعمل حساب خاص بك مع ارسال أو رفع صورة البطاقة الشخصية. سوف يقوم التطبق بفتح أول جمعية لك بقيمة 3500 جنيه مع الوضع في الاعتبار المعلومات التالية:

إذا كنت تريد جمعية اكبر عليك بإرسال كشف حساب بنكي او ارسال ورفع حساب بمفردات مرتبك.

هناك شركات تقوم بعمل أكثر من جمعية وتحصل على أعداد مختلفة من الأدوار لذلك لا يكون الدور الاول متوفر لك

يمكن للمسؤولين اتاحة فرصه الدور الاول لك إذا كنت ممن شاركوا سابقا في أدوار سابقة والتزمت بالقواعد.

كيف يتم حساب المصاريف الإدارية

يعتمد تطبيق MoneyFellows عند حساب الرسوم المستحقة على عدد أدوار الجمعية ودور القبض الخاص بك، وكلما تأخر دورك كلما قلت المصاريف الادارية تدريجيا حتى تصل إلى الصفر. مثلا الدور الأول في الجمعيات الخمسة أشهر مصاريفه 6%، الدور الثاني مصاريفه 4%، الدور الثالث مصاريفه 2%، وهكذا يكون الدور الرابع والخامس بدون مصاريف إدارية، ويتم تطبيق نفس النظام في جمعيات السبعة أشهر والعشرة أشهر.

مواعيد دفع الجمعية تكون بداية من يوم 1 إلى يوم 6 من كل شهر، أما مواعيد السحب فهي من يوم 15 إلى 30 في الشهر، وذلك مع العلم أنه إذا تأخر العميل عن السداد بعد يوم 6 يتم حساب غرامة مالية قدرها 10% وبعد يوم 21 يتم تحويل ملفك للشؤون القانونية بالشركة ويمكنك الدفع والسحب عن طريق الوسائل التالية:

البطاقة الائتمانية بالخصم المباشر.

التحويل المباشر من الحساب البنكي.

فوري أو فورى بلس.

التحصيل عن طريق مندوب للمنزل.

نظام الادخار وحكم الشريعة

يمكنك ادخار مبالغ 12000/30000/60000/120000 داخل تطبيق MoneyFellows، وذلك على فترات بين عام أو عام ونصف أو عامين، ويتم الحصول على أرباح بفائدة متغيرة من حين الى آخر على ذلك المبلغ. إذا نظرنا إلى الموقف القانونى للشركة فسنجد انها مسجلة في الهيئة العامة للاستثمار بسجل تجاري رقم 100301 وبطاقه ضريبية رقم 535694، أما إذا نظرنا إلى حكم الشرع في التعامل مع التطبيق، فسنجد أنه تم إصدار فتوى من دار الإفتاء برقم 46205 بتاريخ 4/3/2020 تنص على توافق التطبيق مع الشريعة الإسلامية.