نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تطبيق لينسا لعمل صور سيلفي بالذكاء الاصطناعي وكيفية تشغيله في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق لينسا من أشهر التطبيقات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة لعمل صور سيلفي بالذكاء الاصطناعي، وبدأ عشاق التقاط الصور السيلفي في البحث عن طريق استخدام تطبيق «lensa» لتسجيل أجمل اللحظات الخاص بحياتهم، ولذلك سنتعرف معنا عن كيفية تحميل تطبيق لينسا وطريقة استخدامه.

تطبيق لينسا «lensa»

Lensa من أفضل تطبيقات عمل صور سيلفي بالذكاء الاصطناعي الذي يسمح لك بتعديل الصور بسهولة مع توفير العديد من الخيارات، وهو مصمم خصيصًا لإضفاء السطوع على صورك السلفي، حيث أن تطبيق لينسا يقدم لك الكثير التأثيرات والإعدادات المختلفة، ويعمل على تعديل الصور كما تريدها .

من بين الميزات التي يحتوي عليها تطبيق Lensa والتي جعلت الكثير من الأشخاص يبحثون عنها عبر شبكة الانترنت هي طريقة استخدام تطبيق لينسا لالتقاط صور سيلفي بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح للمستخدمين التخلص من الشوائب الموجودة في صورهم.

طريقة استخدام تطبيق لينسا لعمل صور سيلفي بالذكاء الاصطناعي

من خلال موقعنا سنوفر لكم خطوات استخدام تطبيق lensa بطريقة سهلة وبسيطة بعد القيام بتحميل التطبيق فتابعوا الخطوات التالية:

أولاً عليك تحميل تطبيق لينسا من متجر جوجل بلاي أو آبل ستور.

بعد الانتهاء من التثبيت قم بالدخول على التطبيق.

انقر فوق كلمة “التالي” لمشاهدة طريقة تشغيل Lensa.

بعد ذلك اضغط على زر “ابدأ”.

يوفر لك تطبيق لينسا دفع رسوم لاشتراك، أو يمكنك تجربة النسجة التجريبية المجانية من خلال الضغط على “تبديل” الموجود بجانب “لست متأكد بعد”.

ثم الضغط على الزر “الأصفر”، اضغط بعد ذلك على زر “متابعة”.

عليك قرأت الصور الإرشادية لتطبيق لينسا، وثم اضغط على مربع “أوافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

وهنا يمكنك الضغط على “تحديد الصور”.

يوفر لك التطبيق اختيار من بين 10 إلى 20 صورة شخصية.

حدد اختيار “الجنس”.

ثم حدد الصور الرمزية التي ترغب في شرائها.

اضغط على “شراء”.

وعند الانتهاء من تحرير الصور اضغط على زر “الوجه المبتسم”.

ثم النقر على باقة الصور” التي قمت بشرائها.

وهنا يمكنك الاستمتاع بالصور الجديدة والضغط على “حفظ كافة الصور”، أو اختيار “حفظ الصورة”.

وبذلك تكون قد قمت بحفظ الصور الرمزية وبدأ اخذ صور السيلفي وتغييرها كما تحب من خلال استخدام تطبيق لينسا لعمل صور سيلفي بالذكاء الاصطناعي.