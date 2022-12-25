نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تشغيل الهاند فرى على الكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المستخدمين يبحثون عن كيفية تشغيل الهاند فرى على الكمبيوتر أو جهاز اللابتوب التي تعمل بنظام الـ Windows بجميع أصدارته الحديثة، حيث هناك العديد من الأشخاص يفضلون متابعة الفيديوهات للاستماع إلى المحاضرات المصورة وغيرها من الأشياء دون إزعاج الأشخاص الآخرين، لهذا سوف نستعرض مع حضراتكم طريقة تشغيل سماعات الرأس على الكمبيوتر أو اللاب توب عبر هذه المقالة فرجاءً تابعونا.

كيفية تشغيل سماعة الهاند فرى على الكمبيوتر

من خلال البحث عن كيفية تشغيل سماعة الاذن والميكروفون معا على الكمبيوتر ينبغي علي المستخدم الدخول علي الإعدادات الخاصة بالصوت بشكل يدوي كما هو موضح لحضراتكم عبر النقاط التالية.

اسفل سطح المكتب سنجد كلمة Start نضغط عليها.

في خانة البحث سنكتب الكلمة التالية ( mmsys.cpl ) من ثم نقوم بالنقر علي enter.

نقوم بالنقر علي الملف الذي يظهر أمامك من ثم.

نضغط علي أيقونة ( headphones – speaker ) .

ثم النقر علي زر OK.

بعدها نتظر قليلا حتي يتم نقل ملفات التعريف للجهاز سيظهر لك رسالة إعادة تشغيل الجهاز تلقائيا قم بالتأكيد العملية.

بعدها سيتم تشغيل سماعات الهاند فرى على الكمبيوتر.

اضرار سماعات الهاند فري

جميعنا نستخدم سماعات الهاند فرى، هذه السماعة الصغيرة التي نضعها على الأذن، والتي تقوم بتكبير الصوت، ويستخدمها شبابنا يوميا ولا يمكن الاستغناء عنها للاستماع بها لوقت طويل جدا واستخدمها في الاتصال بالآخرين أيضا، فظهرت مؤخرا أضرار تضر بصحة الإنسان بشكل عام وليس فقط على حاسة الأذن، ومن مخاطر سماعات الأذن الكارثية على صحة السمع عند الإنسان هي :-