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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف samsung s23 ultra عملاق الهواتف القادم ما هو سعر ومواصفات الهاتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة هاتف samsung s23 ultra عملاق الهواتف بين هواتف أند رويد علي مستوي العالم حيث أن النسخ السابقة منه . حققت نجاحاً وانتشاراً قوياً علي مستوي العالم . كما أن Samsung Galaxy S23 Ultra ينتظره العديد من عشاق تلك الفئة من الهواتف علي مستوي دول كثيرة . وذلك لما أثبتته السلسلة السابقة من إثبات جدارتها في الاستخدام كما ضمن مواصفات samsung s23 ultra أنه يأتي بتمتعه بتقنية Snap Dragon 8 الجيل الثاني والعديد . من مواصفات samsung s23 ultra التي تجعله الأقوى بين هواتف كثيرة وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” . سنتعرف علي المزيد من تفاصيل سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا .
هاتف samsung s23 ultra
هناك بعض المعلومات المنتشرة عن جوال Samsung Galaxy S23 Ultra القادم والذي سيأتي بتصميم . شاشة مميز جداً بجانب سعة البطارية وهي الأقوى بعد أن كانت النسخة السابقة من سامسونج . سعتها 5000 أمبير كما أن موعد إطلاق samsung s23 ultra ستكون منافسته . قوية وربما لا تستطيع العديد من الهواتف منافسة تلك النسخة الرائعة وذلك لأن . samsung s23 ultra يتمتع بقدرات قوية جداً في المواصفات الداخلية للهاتف . كما هو متعارف عليها من شركة سامسونج العالمية في كل إصدار يتم إطلاقه في الأسواق العالمية . أما عن مواصفات سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .
ما هي مواصفات هاتف samsung s23 ultra عملاق الهواتف
العديد من مواصفات samsung s23 ultra المنتظر إطلاقه والتي جاءت المعلومات عنه كما يلي :-
- مواصفات samsung s23 ultra بتصميم جديد كلياً من مادة الزجاج القوي .
- كما يطلق الهاتف بتقنية معيار جديد مقاومة للغبار والماء .
- كذلك يتمتع Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بتقنية معالج أند رويد سناب دراجون 8 الجيل الثاني .
- كما أن الهاتف سيتمتع بمعالج رسوم أقوي من النسخة السابقة وبمساحات تخزين داخلية تبدأ من 512GB .
- يتمتع هاتف samsung s23 ultra بوزن خفيف وهو 228 جرام فقط مما يجعل حمله أسهل .
- سماكة الهاتف الجديد تصل إلي 8.9 ملم وذلك يجعله أكثر نحافة من النسخ السابقة .
- كما يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا علي شريحتين أتصال متوافقة مع أجيال الشبكات المختلفة .
- ضمن مواصفات الهاتف أن شاشته صممت بمقاس رائع وهو مقاس 6.8 أنش .
سعر samsung s23 ultra الذي سيطرح به في الأسواق
بالنسبة لسعر هاتف samsung s23 ultra لم يتم التصريح به بشكل رسمي حتي الآن من الشركة المنتجة . كما أنه وفقاً للمعلومات المتداولة عن Samsung Galaxy S23 Ultra 5G يمكن حجزه بشكل . مسبق من داخل السعودية وربما يعادل سعره 5299 ريال سعودي . وذلك لنسخة الهااتف سعة 256GB مع رام 12GB . كما أن تليفون Samsung Galaxy S23 Ultra يمكن طلبه بشكل مسبق من داخل مصر . وربما يكون قيمة الهاتف 30 ألف جنيه وذلك لنسخة التليفون سعة تخزين 256GB مع رام 12GB . وفي حالة التصريح عن سعر تليفون samsung s23 ultra بشكل رسمي من الشركة . سنوافيكم بمقال جديد بأذن الله عبر “موقع ثقفني” بسعره العالمي أو داخل بعض الدول الأخري .
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G
تليفون Samsung Galaxy S23 Ultra سيتم طرحه داخل الأسواق بالمعالج القوي المشار له في سطور مقال . “موقع ثقفني” السابقة كما أن الهاتف وفقاً للمعلومات المتداولة سيتم طرحه أولاً داخل . الولايات المتحدة ويأتي تباعاً في باقي دول العالم كما وفقاً لما هو متداول من معلومات عن التليفون . الجديد بأنه ستكون أقوي نسخة من الهواتف أند رويد التي ستطلقها شركة سامسونج العالمية .
هاتف samsung s23 ultra المنتظر طرحه داخل الأسواق العالمية بمواصفات قوية تجعل الهاتف الأفضل بين . نسخ هواتف أند رويد السابقة من شركة سامسونج عرضنا التفاصيل الخاصة بالهاتف داخل سطور مقال “موقع ثقفني” . كما تم عرض السعر المتوقع داخل المملكة العربية السعودية وداخل مصر .
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