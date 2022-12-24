تعرف على مواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi Mix Fold 2 القابل للطي بمميزات رائعة والسعر منافسة

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عمر شويل - جدة شركة شاومي Xiaomi أعلنت بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضي عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية Xiaomi Mix Fold 2 القابل للطي ويعد هذا الهاتف اقوى منافسي شركة سامسونج samsung، الهاتف يضم مواصفات قياسية حيث يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 4500 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، كما يضم الهاتف كاميرا خلفية رائعة يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الثالثة 13 ميجا بكسل أما دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل، كما يدعم الهاتف حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Xiaomi Mix Fold 2
أصبحت شركة شاومي Xiaomi من أهم وأكبر الشركات التجارية لصناعة الهواتف الذكية، ومن أقوى الهواتف التي أطلقتها هذا العام هاتف Xiaomi Mix Fold 2 يضم الهاتف مواصفات رائعة وهي:
|التصميم والأبعاد
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|نظام المعالجة و التشغيل
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|الشاشة
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|الذاكرة
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|البطارية
الإتصالات
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مميزات كاميرا هاتف Xiaomi Mix Fold 2
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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سعر هاتف Xiaomi Mix Fold 2
الهاتف تم الإعلان عنه في أول شهر أغسطس 2022 وتم إطلاق الهاتف في الأسواق الصينية في 11 أغسطس 2022 بسعر 1340 دولار أمريكي ما يعادل 26 ألف جنيه.
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