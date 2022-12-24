نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi Mix Fold 2 القابل للطي بمميزات رائعة والسعر منافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة شاومي Xiaomi أعلنت بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضي عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية Xiaomi Mix Fold 2 القابل للطي ويعد هذا الهاتف اقوى منافسي شركة سامسونج samsung، الهاتف يضم مواصفات قياسية حيث يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 4500 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، كما يضم الهاتف كاميرا خلفية رائعة يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الثالثة 13 ميجا بكسل أما دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل، كما يدعم الهاتف حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Xiaomi Mix Fold 2

أصبحت شركة شاومي Xiaomi من أهم وأكبر الشركات التجارية لصناعة الهواتف الذكية، ومن أقوى الهواتف التي أطلقتها هذا العام هاتف Xiaomi Mix Fold 2 يضم الهاتف مواصفات رائعة وهي:

التصميم والأبعاد وزن الهاتف 262 جرام.

قبل الطي طوله 161.1 مم، عرضه 144.7 مم، سمك 5.4 مم.

بعد الطي طوله 161.1 مم، عرض 73.9 مم، سمك 11.2 مم.

الهاتف قابل للطي.

التصميم الخارجي له بسيط جداً وأنيق.

متوفر باللون الأسود، الذهبي. نظام المعالجة و التشغيل من نوع Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1.

معالج رسوم Adreno 730.

نظام التشغيل Android 12. الشاشة من نوع Foldable LTPO2 OLED، يصل دقتها 2160×1914 بكسل، يصل حجمها 8.02 بوصة.

بمعدل تحديث 120 هرتز. الذاكرة المساحة الداخلية 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام، مساحة داخلية 512 جيجابايت بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام. البطارية الإتصالات البطارية من نوع ليثيوم أيون، حجمها 4500 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

يضم شريحتين اتصال تدعم حتى شبكة الجيل الخامس 5G، البلوتوث، الواي فاي، GPS، تقنية NFC.

مميزات كاميرا هاتف Xiaomi Mix Fold 2

الكاميرا الأمامية يضم كاميرا واحدة أمامية تصل دقتها 20 ميجا بكسل، تدعم تقنية HDR، بانرواما.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية عريضة.

أما دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.5 تدعم تقنية الفوتوغرافي.

دقة الكاميرا الثالثة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

تدعم تقنية HDR، بانوراما، فلاش ليد مزدوج.

دقة الفيديو 1080P FHD.

سعر هاتف Xiaomi Mix Fold 2

الهاتف تم الإعلان عنه في أول شهر أغسطس 2022 وتم إطلاق الهاتف في الأسواق الصينية في 11 أغسطس 2022 بسعر 1340 دولار أمريكي ما يعادل 26 ألف جنيه.