نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات هاتف 14 iPhone وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هواتف أبل العملاقة والتي تمتلك الكثير من المميزات والمواصفات الرائعة والتي تجعل العديد من الأشخاص يسعى لشرائه هو هاتف ايفون 14، فإن الجهاز يقوم بدعم شبكات الاتصال ال 5G، حيث قامت شركة ابل الأمريكية بتطوير كاميرة السيلفي والتصوير الليلي مما جعل كاميرات الجهاز مميزة، كما أن قامت الشركة بتطوير شاشة الهاتف مما جعلها تجربة فريدة من نوعها من حيث درجة اللون والسطوع مع دقة جيدة جداً، وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف علي سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية من نون وبعض مميزات الهاتف.

مميزات هاتف 14 iPhone

العديد من المميزات التي يحتوي عليها هاتف ايفون 14 برو ماكس والتي سوف نقوم اليوم بتقديمها لكم وهي كالتالي:

يأتي شكل شاشة الهاتف بنظام النوتش القديم في وسط الشاشة.

يوجد بالهاتف طبقة مقاومة للخدش، ويقوم الهاتف بدعم خاصية HDR10 1200 شمعة وتكون أقصي سطوع للشاشة مع معدل تحديث 60 هيرتز.

والجدير بالذكر أن الهاتف مقاوم للماء والغبار حيث يستطيع المكوث تحت سطح الماء لمدة ثلاثين دقيقة بعمق ستة أمتار، والزجاج مع فريم الأمونيوم هي الخامات التي تم تصنيع منها الهاتف.

حجم بطارية الهاتف تكون 3279 مللي أمبير وتدعم البطارية الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات وتدع أيضاً الشحن السريع بقوة 20 وات.

وللحصول علي أفضل صوت تأتي السماعة بصوت ستيريو، وأيضاً لنتمكن من عزل الضوضاء والضجيج أثناء استعمال الجوال يدعم الهاتف ميكروفون إضافي.

سعر جوال ايفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية