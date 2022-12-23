نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استبدال جواهر فري فاير عن طريق id مضمونة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استبدال جواهر فري فاير أو كما يطلق عليها الكثير أكواد فري فاير الذي يتم استبدالها بواسطة موقع خاص هذا الموقع يُستعان به لامتلاك أقوى الأسلحة والكثير من السكنات الفريدة المتاحة في اللعبة، وذلك لأن مستخدمي اللعبة بحاجة إلى هذه الأدوات حتى ينتقلوا إلى مراحل أعلى وأقوى في لعبة فري فاير، تستعمل تلك الأكواد لزيادة القوة التي تساعد على هزيمة الأعداء عن طريق الخروج أمامهم بسكنات ملفتة للأنظار، حيث يركز المستخدمون أكثر على الشكل العام للشخصية ويتطلعون لشراء ملابس خيالية بواسطة جواهر فري فاير.

طريقة استبدال جواهر فري فاير

يتم شحن جواهر فري فاير بواسطة موقع معين هذا الموقع يقدم للمستخدمين سكنات للعبة فري فاير بدون تكلفة وذلك من خلال تنفيذ هذه الخطوات التي سوف نقدمها في الآتي:

الدخول على موقع غارينا الرسمي الخاص باستبدال جواهر فري فاير عبر موقع reward.ff.garena.com.

بعد ذلك يتم إتمام عملية التسجيل للدخول على الحساب الخاص بك بواسطة رقم الأيدي التابع لك، أو الحساب الخاص بك على تطبيق تويتر أو تطبيق فيس بوك.

ثم يخرج أمامك حقل فارغ وهو خاص بإدخال رمز الاستبدال الذي يتألف من 12 حرف أو رقم.

بمجرد إضافة الرمز لابد من الضغط على “استمرار” ومن ثم تأكيد عملية الاستبدال.

في النهاية لابد من الدخول على الرسائل الخاصة بحسابك في لعبة فري فاير لأخذ الجوائز وكذلك السكنات الفريدة من أجل استخدامها والاستمتاع بها.

موقع استبدال جواهر فري فاير (الكود القديم)

يتم استبدال أو شراء جواهر فري فاير أو كما يعرف بالكود القديم الموجود في اللعبة عن طريق التوجه إلى الموقع الرسمي garena، وذلك لشحن أو تبديل الجواهر القديمة التي انتهت صلاحيتها من خلال التحدث مع “خدمة عملاء” غارينا.

أو زيارة الفرع التابع لهم الموجود داخل حدود بلدك، خاصةً وأن شركة غارينا تمتلك عدد مهول من خدمة العملاء المنتشرة في سيرفر الشرق الأوسط أو سيرفر الدول الأوروبية.

شحن أكواد فري فاير

تستحوذ شركة غارينا على كمية كبيرة من الأكواد المتاحة بدون مقابل مادي والتي تقدمها للمستخدمين وهذه هي أهم الأكواد المتوفرة لديها نقدمها فيما يلي: