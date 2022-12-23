نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢٣ للأطفال على النايل سات والعرب سات وسهيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث ملايين الأطفال في الوطن العربي عن تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال، والتي تعتبر من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة في الشرق الأوسط والدول العربية، حيث تقوم بإنتاج البرامج المفيدة للأطفال والتي تعمل على تنمية عقولهم، كما تساهم في غرس القيم والأخلاق الحميدة لدى ملايين الأطفال في الوطن العربي الكبير، وتم إطلاق القناة في عام ٢٠٠٨ على القمر الصناعي المصري نايل سات، وحاليًا موجودة على القمر الصناعي عرب سات، والقناة مختصة بتقديم برامج وأغاني الأطفال، وبرامجها يقدمها الأطفال حتى تصبح البرامج التي تقدم للأطفال أكثر استفادة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وسهيل.

تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢٣ الجديد

سوف نقدم لكم متابعينا تردد قناة Toyor aljanah على القمر الصناعي نايل سات وهو كما يأتي:-

اسم القناة:- قناة طيور الجنة. القمر الصناعي:- نايل سات. تردد القناة:- 11258. الاستقطاب:- أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. معدل ترميز القناة:- 27500.

تردد قناة Toyor aljanah على عرب سات

تحتوي قناة طيور الجنة على العديد من الأغاني الهادفة التي يعشقها الأطفال، لذلك سوف نقوم بعرض تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات وهو كما يأتي:-

القمر:- عرب سات.

تردد القناة:- ١١٣١٠.

معدل ترميز القناة:- ٢٧٥٠٠.

استقطاب القناة:- عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على القمر سهيل سات.

سوف نتعرف معكم على تردد قناة Toyor aljanah على القمر سهيل وهو كما يلي:-

القمر الصناعي:- سهيل سات. تردد القناة:- ١١٣١٠. معدل الترميز:- ٢٧٥٠٠. استقطاب القناة:- عمودي. معدل تصحيح الخطأ:- ٥/٣.

برامج قناة طيور الجنة

تقدم القناة العديد من البرامج الترفيهية للأطفال وهى كما يلي:-