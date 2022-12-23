نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمزايا رائعة.. لينوفو تزيح الستار عن جهازي حاسب “كروم بوك” الجديدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أزاحت شركة الأجهزة الذكية الشهيرة على مستوى العالم “لينوفو”، الستار بالفترة الماضية، عن جهازي حاسب جديدين، مقدمين للسوق من نوع “كروم بوك”، وبحسب ما أوضحته الشركة، فإنها ستقوم خلال مؤتمر المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية “سي إي إس” الذي ستعقده بالفترة المقبلة بولاية لاس فيجاس الأمريكية، بعرض الجهازين بصورة رسمية أمام جميع عملائها بالسوق، وبحسب ما كشفته الشركة مؤخرًا، فإن الجهازين اللذان سيتم الكشف عنهم للعملاء بالسوق هما “فليكس 3 آي كروم بوك”، وهو عبارة عن حاسب محمول كامل، بينما بالنسبة للجهاز الآخر فهو “آيديا باد فليكس آي 3″، وهو يندرج تحت بند “2×1″، فهذا الجهاز يجمع بين الحاسب اللوحي وبين الحاسب المحمول، ويعمل بنظام التشغيل الرائع “كروم أو إس”، كما يتضمن العديد من خيارات الاتصال.

لينوفو تزيح الستار عن جهازي حاسب “كروم بوك” الجديدين

وكانت الشركة قد كشفت بالإضافة للجهازين الرائعين، عن جهازها اللوحي الجديد، الذي يطلق عليه اسم “إم 9″، وقالت الشركة أن الجهاز يعمل بنظام التشغيل آندرويد، وشاشته مقدمة بمقاس 9 بوصة، في حين أن الجهازين الأساسيين المقدمين من نوع “كروم بوك”، فهما مقدمان بمواصفات ومزايا رائعة، أبرزها الشاشة الكبيرة التي يصل حجمها إلى 12.2 بوصة، كذلك الجهازين مقدمين بمعالج “إنتل إن 200″، بجانب معالج رسوميات من إنتل أو آخر منفصل من “نيفديا”.

وسيتم تقديم الحاسبين بسعة تخزين عشوائي قدرها 4 جيجا بايت رام أو 8 جيجا بايت رام، بينما بالنسبة لسعة التخزين الداخلية للأجهزة، فهي ستكون 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، مع قابلية التوسعة لمساحة أكبر، والجهازين سيدعمان العديد من خيارات الاتصال، أبرزها “تقنية بلوتوث 5.2 أو شبكة الإنترنت اللاسلكي ذات السرعة الفائقة “واي فاي 6 إي” وكذلك الجهازين مزودين بكاميرا ويب دقتها 720 بكسل أو 1080 بكسل.

بينما بالنسبة لحاسب “إم 9” اللوحي”، فالجهاز مقدم بالسوق من الشركة بشاشة مقاسها 9 بوصة فقط، ودقة عرضها 1340×800 بيكسل، ووزن الجهاز سيكون أقل من الرطل الواحد، كما سيتم تقديمه بمعالج “ميديا تيك هيليو جي 80 ثماني النواة”، وسيتضمن الجهاز بحسب التصريحات بطارية قوية تصل سعتها إلى 5100 مللي أمبير ساعة، وسيتم طرح الحاسب من خلال أكثر من إصدار، تختلف فيما بينها من حيث سعة التخزين الداخلية وسعة التخزين العشوائية.