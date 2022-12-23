نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات التي تهتم بعالم الطفل، تحت إدارة رجل الأعمال اﻷردني خالد مقداد فهي تَبث الكثير من الأغاني واﻷناشيد التي تغرس القيم الحميدة عند اﻷطفال، لذا يحرص الكثير من اﻷباء واﻷمهات علي ضبط تردد قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال الخاص بهم، انطلقت طيور الجنة في عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات وحاليا تبث عبر القمر الصناعي عرب سات أيضاً، ولقد حققت القناة نجاح كبير وشهرة واسعة في مختلف بلدان العالم.

تردد قناة طيور الجنة Toyor Al_Janah على القمر الصناعي نايل سات 2023

أشتهرت قناة طيور الجنة ببرامجها الجاذبة التي تبث في جو عائلي شيق، فهي تخاطب اﻷطفال من عمر شهور حتي تسعة أعوام، ويمكن ضبط التردد عبر النايل سات بجودة HD على النحو التالي:

التردد 11258

معدل الترميز 27500

الاستقطاب H

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات 2023

التردد 11310

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي V

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

برامج قناة طيور الجنة لعام 2023

حكايا جنى

رتل القرآن ترتيلا

حروف الهجاء

الرسام الصغير

المناجاة

نشرة أخبار الدار

برنامج ماما قالت

برنامج رياضة × رياضة

أنا أحبكم

قناة طيور الجنة بيبي 2023

أعلنت إدارة قناة طيور الجنة بيبي عودت بثها من جديد بعد توقفها فترة من الوقت، وتخاطب هذه القناة اﻷطفال دون السادسة، فهي تبث الأناشيد واﻷغاني وكذلك أشهر الأفلام الكرتونية، لصغار السن على مدار اليوم الكامل دون توقف أو تشفير، وحسب ماورد على لسان مسئول القناة عبر مواقع التواصل اﻹجتماعي الفيس بوك أن التردد الجديد للقناة عبر النايل سات هو كاﻵتي:

التردد 11257

معدل الترميز 27500

الاستقطاب افقي

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكن سكان الخليج العربي وقارة آسيا استقبال القناة علي التردد اﻵتي:

التردد 11393

معدل الترميز 30000

الاستقطاب عمودي

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

خطوات ضبط قناة طيور الجنو وطيور الجنة بيبي عبر أجهزة اﻷستقبال