نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات التي تهتم بعالم الطفل، تحت إدارة رجل الأعمال اﻷردني خالد مقداد فهي تَبث الكثير من الأغاني واﻷناشيد التي تغرس القيم الحميدة عند اﻷطفال، لذا يحرص الكثير من اﻷباء واﻷمهات علي ضبط تردد قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال الخاص بهم، انطلقت طيور الجنة في عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات وحاليا تبث عبر القمر الصناعي عرب سات أيضاً، ولقد حققت القناة نجاح كبير وشهرة واسعة في مختلف بلدان العالم.
تردد قناة طيور الجنة Toyor Al_Janah على القمر الصناعي نايل سات 2023
أشتهرت قناة طيور الجنة ببرامجها الجاذبة التي تبث في جو عائلي شيق، فهي تخاطب اﻷطفال من عمر شهور حتي تسعة أعوام، ويمكن ضبط التردد عبر النايل سات بجودة HD على النحو التالي:
- التردد 11258
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب H
- معدل تصحيح الخطأ 5/6.
تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات 2023
- التردد 11310
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب عمودي V
- معدل تصحيح الخطأ 3/4.
برامج قناة طيور الجنة لعام 2023
- حكايا جنى
- رتل القرآن ترتيلا
- حروف الهجاء
- الرسام الصغير
- المناجاة
- نشرة أخبار الدار
- برنامج ماما قالت
- برنامج رياضة × رياضة
- أنا أحبكم
قناة طيور الجنة بيبي 2023
أعلنت إدارة قناة طيور الجنة بيبي عودت بثها من جديد بعد توقفها فترة من الوقت، وتخاطب هذه القناة اﻷطفال دون السادسة، فهي تبث الأناشيد واﻷغاني وكذلك أشهر الأفلام الكرتونية، لصغار السن على مدار اليوم الكامل دون توقف أو تشفير، وحسب ماورد على لسان مسئول القناة عبر مواقع التواصل اﻹجتماعي الفيس بوك أن التردد الجديد للقناة عبر النايل سات هو كاﻵتي:
- التردد 11257
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب افقي
- معدل تصحيح الخطأ 5/6.
كما يمكن سكان الخليج العربي وقارة آسيا استقبال القناة علي التردد اﻵتي:
- التردد 11393
- معدل الترميز 30000
- الاستقطاب عمودي
- معدل تصحيح الخطأ 3/4.
خطوات ضبط قناة طيور الجنو وطيور الجنة بيبي عبر أجهزة اﻷستقبال
- الضغط على قائمة اعدادات ” menu” من جهاز الريموت
- النقر علي قائمة الضبط اليدوي
- إدخال التردد المذكور أعلى
- ثم ضبط معدل الترميز
- النقر علي زر بحث
- ثم النقر علي زر ok وبذلك تندرج القناة من ضمن قنوات التلفاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.