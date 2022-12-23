نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسريع تحميل الفيديوهات على يوتيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد الكثير من يستخدمون موقع اليوتيوب حول العالم، إذا سألت البلد الأكثر استخدامًا YouTube فإننا نجد أنها الولايات المتحدة التي تتصدر القائمة، وقد وجدنا زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى أكثر من 60٪ من مختلف بلاد العالم، وأن الأغلب يقومون باستخدامه من خلال الهواتف المحمول التي وصلت إلى 70%، وقد يعاني الكثير من بطء الخدمة، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تسريع تحميل الفيديوهات على يوتيوب وهذا ما سنتعرف عليه اليوم.

تسريع تحميل الفيديوهات على يوتيوب

نجد الكثير يبحث عن حل مشكلة بطء رفع الفيديو على اليوتيوب أو مشاهدتها على الموقع، وفي الحقيقة لم يوفر الموقع أي إضافات تساعد على تسريع اليوتيوب، بل يوجد برنامج تسريع اليوتيوب للأندرويد في العديد من المتاجر خلال الفترة الأخيرة، ولكن عليك التأكد من هذه البرنامج هو الأفضل، لهذا السبب في هذه المقالة سنلقي نظرة على أفضل طريقة تسريع تحميل الفيديوهات على يوتيوب حتى لأنظمة التشغيل للأندوريد والآيفون، لذا اتبع موضوعنا للاستفادة منه.

كيفية تسريع الفيديو على اليوتيوب

يمكنكم إضافة طريقة تسريع تحميل الفيديوهات على يوتيوب: Holla Accelerator التي تعتبر من أهم المزايا الإضافية التي يمكنك استخدامها والاستفادة منها بشكل مختلف والتي تتضمن العديد من المزايا، حيث تعتبر أداة Holla Accelerator ليست مجرد ميزة إضافية فقط، ولكنها تقدم لكم تسريع تحميل الفيديوهات على يوتيوب وخاصة بالأندرويد، والتي تستحدم أيضاً لتسريع فيديوهات على جوجل كروم أو برنامج تسريع المحاضر على هاتف Android.

طريقة تسريع تحميل الفيديوهات على يوتيوب للاندرويد

الدخول على الفيديو التي ترغب في تحميله بشكل أسرع.

اضغط مرة واحدة فوق مقطع الفيديو.

ثم الضغط على زر “المزيد”.

بعد ذلك اضغط على “سرعة التشغيل”.

حدد السرعة التي ترغب في تشغيل الفيديو عليها.

كما يمكنك تقديم أو ترجيع السرعة من خلال الضغط مرتين على “الجانب الأيسر لترجيع” وعلى “الجانب الأيمن” لتقديم سريعاً”.

مع العلم أن طريقة تسريع تحميل الفيديوهات على يوتيوب للآيفون هي نفس طريقة الهواتف الأندرويد ولا تختلف عنها.