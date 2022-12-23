نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 13 مراجعة جوال شاومي الجديد | أهم مميزات وعيوب الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi 13 أول إصدارات الجوالات الذكية الجديدة الخاصة بشركة Xiaomi ضمن سلسلة الـ13 الحديثة. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث إصدارات جوالاتها ضمن عائلة الـ13 الجديدة والتي تعد واحدة من أهم وأشهر سلاسل الشركة. فقدمت الشركة عدد من الجوالات جديدة وهم Xiaomi 13 ، وأيضاً Xiaomi 13 pro. تعد تلك السلسلة الجديدة خليفة لإصدارات الشركة السابقة ضمن سلسلة الـ12 ، والتي شملت جوالات Xiaomi 12 ، Xiaomi 12 pro ، Xiaomi 12 lite ، Xiaomi 12X ، Xiaomi 12s Ultra ، Xiaomi 12T ، وأيضاً Xiaomi 12T pro. وكما العادة توفر الشركة تلك الجوالات مع أحدث التكنولوجيا والامكانيات الحديثة كالمعالج علي سبيل المثال وهو Snapdragon 8 Gen 2 الجديد كلياً من شركة كوالكوم. والذي تم الإعلان عنه في جوال آخر وهو Vivo x90 pro plus من شركة فيفو. يأتي الجوال أيضاً مع شاشة OLED بجودة FHD+ مع معدل تحديث 120 هيرتز. كذلك يتوفر من نظام كاميرات ثلاثي ، الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل. كذلك يحتوي الجوال علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير وبسرعة شحن 67 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Xiaomi 13 الجديد. مواصفات جوال Xiaomi 13 : ‌يتوفر الجوال بوزن يقدر بحوالي 189 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي كذلك مع خامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الجوال.‌

بالإضافة أيضاً إلي توفر نسخة أخري تأتي مع خامات ظهر مصنوع من السيليكون.‌

كما يوجد أيضاً إطار من الألومنيوم حول جسم الجوال.‌

يتوفر الجوال بدعم إمكانية تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس لكن الجوال لا يأتي بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك الجوال أيضاً يأتي بدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة الـIP68 ، حيث يمكن وضع الجوال تحت الماء علي عمق 1.5 لمدة نصف ساعة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الجوال تحت الماء علي عمق لمدة نصف ساعة فقط.‌ يحتوي الجوال أيضاً علي شاشة تأتي من نوع OLED بحجم 6.36 إنش مع جودة الـFHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل.‌

بحجم إنش مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 414 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1900 شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ شاشة الجوال تأتي كذلك بدعم خاصية الـHDR10+ مع خاصية الـDolby Vision ، مما يوفر أكبر درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌

مع خاصية ، مما يوفر أكبر درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌ بالإضافة أيضاً إلي أن الشاشة تتوفر مع أبعاد عرض 20:9 ، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ كذلك شاشة الجوال تأتي أيضاً بدعم أعلي معدل تحديث متوفر حتي الآن 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ لكن شركة Xiaomi لم توفر أية إعلان رسمي عن وجود طبقة حماية علي شاشة الجوال. أداء الجوال : ‌جوال Xiaomi 13 الجديد يأتي مع أحدث إصدار لنظام تشغيل جوجل الخاص Android 13 .‌

الجديد يأتي مع أحدث إصدار لنظام تشغيل جوجل الخاص .‌ كما يتوفر أيضاً مع واجهة مستخدم Xiaomi الجديدة والمميزة MIUI 14 .‌

الجديدة والمميزة .‌ يحتوي الجوال علي معالج ثماني النواة جديد من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 4 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

، والذي يأتي مع دقة تصنيع نانو متر موفرة في الطاقة.‌ يعمل معالج الجوال بنواة أولي أساسية تأتي من نوع Cortex-X3 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.2 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود نواتين تتوفر من نوع Cortex-A715 ، وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.8 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ يوجد كذلك نواتين أخرتين تتوفر من نوع Cortex-A710 ، وتتوفر مع نفس التردد 2.8 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر مع نفس التردد جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً ثلاثة أنوية أخيرة متبقية تتوفر من نوع Cortex-A510 ، وتعمل تلك بأقل تردد 2.0 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بأقل تردد جيجا هيرتز.‌ الجوال كذلك يأتي مع دعم وجود وحدة معالجة رسوميات GPU من شركة Qualcomm ، مع معالج يتوفر من نوع Adreno 740 .‌

من شركة ، مع معالج يتوفر من نوع .‌ يتوفر من الجوال أربعة اصدارات لسعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ تأتي ذاكرة تخزين الجوال الداخلية من نوع UFS 3.1 لنسخة الجوال مع 128 جيجا.‌

لنسخة الجوال مع جيجا.‌ أما عن نسخ الجوال مع سعة التخزين 256/512 ، فتأتي ذاكرة التخزين الداخلية من النوع الحديث UFS 4.0 .‌

، فتأتي ذاكرة التخزين الداخلية من النوع الحديث .‌ كذلك تأتي رامات الجوال من نوع LPDDR5 السريع ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات. كاميرا جوال Xiaomi 13 : ‌يتوفر جوال Xiaomi 13 مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي ظهر الجوال أيضاً مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية الـOIS والـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، وهي عدسة Telephoto توفر التكبير حتي 3.2x Optical Zoom.‌

، وهي عدسة توفر التكبير حتي أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتأتي أيضاً بدعم زاوية تصوير واسعة حتي 120°.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتأتي أيضاً بدعم زاوية تصوير واسعة حتي تتوفر عدسات الجوال من خلال شركة Leica الشهيرة بصناعة الكاميرات.‌

الشهيرة بصناعة الكاميرات.‌ كما تتوفر كاميرات الجوال أيضاً بدعم خاصية HDR ، مع إمكانية تصوير البانوراما.‌

، مع إمكانية تصوير البانوراما.‌ يوجد أيضاً بجانب كاميرات الجوال فلاش ليد ثنائي Dual-Tone.‌

أما بالنسبة لتصوير الفيديوهات فالجوال يدعم التصوير بجودة عالية حتي الـ8K مع معدل التقاط 24 إطار لكل ثانية.‌

مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة كذلك إلي دعم التصوير بجودة 4k مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 24/30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ الجوال يأتي أيضاً بدعم خاصية الـGyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للجوال أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للجوال : ‌جوال Xiaomi 13 يأتي مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers .‌

يأتي مع سماعات خارجية ثنائية من نوع .‌ لكن الجوال لا يأتي بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الجوال بدعم خاصية الـNFC.‌

كما يأتي أيضاً بدعم مستشعر الـIR Blaster ، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌

، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌ لكن الجوال لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

الجوال متوفر بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، ومقياس الضوء أيضاً.‌

تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالجوال في أسفل الشاشة ، وتتوفر من نوع Optical.‌

كما يأتي أيضاً بدعم خاصية Face Unlock ، لإتاحة إمكانية إلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌

، لإتاحة إمكانية إلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌ يحتوي جوال Xiaomi 13 علي بطارية تأتي من نوع Li-Poly وبحجم 4500 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة 100% في خلال 38 دقيقة فقط.‌

علي بطارية تأتي من نوع وبحجم مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ الجوال أيضاً يأتي بدعم خاصية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.‌

وات.‌ كذلك أيضاً يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.‌

وات.‌ كما يأتي مدخل الشحن الموجود في الجوال من نوع Type C 2.0 السريع أيضاً.‌

السريع أيضاً.‌ الجوال متوفر بمجموعة مختلفة من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الأزرق ، الأبيض ، والأخضر أيضاً. سعر جوال Xiaomi 13 : ‌575 دولار لنسخة الجوال الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 2160 ريال سعودي.‌

دولار لنسخة الجوال الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي ريال سعودي.‌ 615 دولار لنسخة الجوال 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 2310 ريال سعودي.‌

دولار لنسخة الجوال جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي ريال سعودي.‌ 660 دولار لنسخة الجوال 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 2480 ريال سعودي.‌

دولار لنسخة الجوال جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي ريال سعودي.‌ 720 دولار لنسخة الجوال الأخيرة 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 2708 ريال سعودي.

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