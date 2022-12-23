نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببطارية 4870 مللي أمبير.. سعر ومواصفات هاتف وان بلس 11 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطت التقارير الصحفية التي تم نشرها من مختلف المواقع التقنية بالآونة الأخيرة، الضوء على سعر ومواصفات هاتف وان بلس 11 ، والذي من المقرر أن يتم طرحه بالسوق للعملاء بمختلف منافذ البيع التابعة، بحلول يوم 7 فبراير المقبل 2023، وكان موقع “جي إس إم آرينا” التقني من بين المواقع التي سلطت الضوء على الهاتف الجديدة، مشيرًا في تقريره الصادر، أن الهاتف الجديد سيتم طرحه بالسوق، بمواصفات رائعة وبسعر مميز يتناسب وبشكل كبير مع المزايا الرائعة المزود بها الهاتف، وكان من أبرز مزايا الهاتف التي تحدث عنها الموقع، شاشة الهاتف المقدمة من نوع “كواد إتش دي بلس” سوبر أموليد، والتي يصل حجمها إلى 6.7 إنش، ومعدل تحديثها 120 هرتز.

سعر ومواصفات هاتف وان بلس 11

وللهاتف الجديد “وان بلس 11″، بجانب المزايا السابقة، العديد من المزايا الرائعة الإضافية، فهو مقدم بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي “12 و16 جيجا بايت رام”، وبالنسبة لسعة التخزين الداخلي للهاتف، فهو متاح بالسوق من خلال خيارين كذلك، الأول بذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، والآخر بذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت، كذلك بطارية الهاتف مقدمة بسعة 2435 مللي أمبير في الساعة، بالنسبة لحجم الخلية الواحدة، في حين أن السعة الإجمالية للبطارية تقدر بنحو 4870 مللي أمبير في الساعة.

وبالنسبة للتصوير وعمل مقاطع الفيديو، فإن الهاتف يتضمن 4 كاميرات بالإضافة إلى كاميرا سيلفي دقتها 16 ميجا بيكسل، كما يتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن وحدات تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجا بيكسل أساسية و48 ميجا بيكسل فائقة السرعة و32 ميجا بيكسل، وفيما يتعلق بأبعاد الهاتف، فإنه مقدم ب8.53 ملليمتر، بينما بالنسبة للوزت فيصل إلى 205 جرام، وقالت التقارير التي تم نشرها أن الهاتف الجديد يدعم الاتصال بشبكات الإنترنت جيل “الثاني والثالث والرابع والخامس”، ويتضمن الهاتف كذلك تقنية قارئ البصمات، تم دمجها مع شاشة الهاتف، وبالنسبة لنظام التشغيل، فإن الهاتف سيعتمد في تشغيله على نظام “آندرويد 13″، هذا وفق ما نشرته المواقع التقنية بالفترة الماضية، والتي اعتمدت في تقاريرها على المعلومات الصادرة عن المصادر بالشركة المنتجة للهاتف الرائع المقدم بمزاياه الفريدة وسيتم طرحه قريبًا بالسوق.