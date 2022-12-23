نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مزايا تحديث Android 13 Go الجديد وموعد صدوره في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم واقوي الشركات المتواجدة حاليا في مجال التكنولوجيا شركة جوجل الأمريكية، فهي تقوم بتقديم لنا نظام تشغيل أندرويد لجميع الهواتف علي مستوي العالم باستثناء بعض الهواتف التي تعمل بأنظمة أخرى، ومع تطوير هذا النظام وجدت الشركة من الضروري عمل من النظام نسخة صغيرة وخفيفة نسبياً، واستطاعت شركة جوجل من قبل خمس سنوات من يومنا هذا بعمل نظام تشغيل مصغر من أندرويد باسم Android Go، فتابع المقال لتتعرف علي مزايا التحديث الجديد لشركة أندرويد وموعد انطلاقه في الأسواق.

مزايا تحديث Android 13 Go

وضعت شركة جوجل العالمية مجموعة من المزايا في التحديث الجديد للأندرويد Android 13 Go وذلك بعد عدد كبير من شكاوي المستخدمين لهذا الإصدار، فقد يحتوي التحديث الجديد علي الآتي:

انه عوضاً عن تحديثات المصنعة للهاتف من الشركة سوف يتم استخدام نظام تحديثات جوجل بلاي، وبصورة أوضح.

أن سوف يتم دعم الهاتف بتحديثات اساسية بشكل مباشر لخدمات نظام جوجل، حيث ان الهاتف سيبقي محدثاً طوال الوقت بكل تأكيد، وهذا سوف يجعل جميع المالكين المستخدمين لهواتف من الفئة الاقتصادية مع تلك التحديث.

وصوله لميزة Material You بشكل كامل والتي تم مع نظام تشغيل أندرويد 12 العادي تم ظهورها، والتي يمكن من خلالها وصول المستخدم لتخصيص الهاتف بشكل كامل وعصري ومرن وأيضاً توفير ثيمات عصرية تتناسب مع الجيل الحالي والتطور المستمر.

موعد صدور Android 13 Go

تم التأكيد ان الهواتف التي تدعم هذا النظام سوف يتم الحصول على التحديث بداية من عام 2023 م كما أكدت شركة جوجل الأمريكية، كما ان التحديث سوف يضم العديد من مزايا أندرويد 13، منها أذونات الإشعارات تفضيلات اللغة العربية، ومن الجدير بالذكر ان يكون التحديث ملئ بالعديد من المميزات الرائعة والتي تمكن المستخدم من الاستفادة من هاتفه بشكل كبير.

وفي ختام مقالنا اليوم عن Android 13 Go قدنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بتحديث شركة جوجل الأمريكية، ومزايا تحديث أندرويد وموعد صدروه، ونرجو من الله ان نكون وفقنا في تقديم جميع المعلومات المطلوبة عن تحديث أندرويد الجديد دمتم بخير.