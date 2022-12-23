نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو روبرت ChatGPT ؟ وكيف نستخدمه وتستفيد منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو روبرت ChatGPT ؟ هذا السؤال الذي بدأ الكثيرين في سؤاله بعد تطوير شركة OpenAI لروبرت المحادثة الذي أثار جدلًا واسعًا الأيام الماضية. وذلك نظرًا لقدرته الهائلة على المحادثة. أعلنت شركة OpenAI لأبحاث الذكاء الاصطناعي في 5 ديسمبر الماضي عن نظام الروبرت الجديد وهو عبارة عن نموذج أولي للدردشة الآلية قائم على الحوار بين الذكاء الاصطناعي والبشر.حيث يفهم الذكاء الاصطناعي اللغة البشرية ويستجيب للغة الطبيعية وبدأ مستخدمي الإنترنت في استخدامه حتى تجاوز المليون مستخدم في أقل من أسبوع وصفه البعض أنه بديلًا عن محرك بحث جوجل ولذلك دعونا نتعرف عليه.

ما هو روبرت ChatGPT ؟

أعلنت شركة OpenAI المملوكة لأيلول ماسك، والتي تهدف للبحث عن واكتشاف أفضل الطرق للاستفادة من مجال الذكاء الاصطناعي وتقنياته. تم تطوير نموذج لغوي للذكاء الاصطناعي قادر على التفاعل بين المستخدمين من خلال المحادثة والإجابة على الأسئلة المعقدة. يعتمد النموذج على نموذج GPT-3.5 الذي تطوره شركة OpenAI منذ سنوات. وقد تم تدريبه لتوفير القدرة على إعطاء الإجابات وإجراء المحادثات. يقوم النموذج بتحليل النصوص وإنتاج النصوص من خلال الحصول على سلسلة من الكلمات ووصف قصير لها ويتفاعل مع المستخدمين بطريقة أشبه بالبشر . كما أنه قادر على تحسين الإجابات حتى تتناسب مع تفضيلات المستخدمين .

كيفية الاستفادة من ChatGPT ؟

يمكن الاعتماد على روبرت المحادثة للإجابة على التساؤلات الصعبة على غرار مساعد جوجل الصوتي ومساعد آبل وأمازون. ولكنه يمتلك قدرات أكبر بكثير لمساعدة المستخدمين في العديد من النواحي، مثل:

تصحيح الأكواد البرمجية debug code لمساعدة المبرمجين.

المساعدة في إنشاء السيرة الذاتية مثل كتابة سيرة ذاتية لمبرمج أو مصمم.

المساعدة في إنشاء المحتوى كتابة المقالات وكتابة الاسكربت وتأليف الأغاني وغيرها من أنواع المحتوى.

إنشاء الصور الإبداعية .

تأليف النكات.

حل المسائل الرياضية والمعادلات خطوة خطوة.

إنشاء المحتوى بلغات متعددة.

التحضير لمقابلات التوظيف.

تلخيص الأوراق العلمية والأبحاث.

توجيه إرشادات لإنقاص الوزن.

الدردشة

كيف تستخدم ChatGPT ؟

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هل يدعم اللغة العربية؟

نعم ولكن بإمكانيات محدودة