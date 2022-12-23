نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023، وذلك من أجل مشاهدة جميع برامج الأطفال التي تقدم عبر القناة للترفيه عن جميع الأولاد حيث يتميز تردد Toyor Al Janah ببث أفضل الأغاني التعليمية والجميلة التي تجعل البسمة ظاهرة على جوه أولادنا، تم إنشاء القناة في عام 2008، ويمكنك عبر الخطوات الآتية ضبط تردد قناة طيور الجنة بكل سهولة وسلاسة.

ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد بيبي الجديد 2023 على النايل سات؟

مثلما قلنا قناة الجنة بيبي من أفضل القنوات التي تبث برامج للأطفال وأشهر أفلام الكرتون التي يحبها الأطفال وعبر مقالنا نوضح لك تردد قنوات الأطفال طيور الجنة، بيبي، حيث القناة يحبها الكثير من الأطفال بسبب تميزها في تقديم الأغاني والبرامج بشكل مميز ويمكنك إدخال تردد القناة عبر النايل سات كالتالي:

تردد قناة الجنة بيبي 11257

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

عامل تصحيح الخطأ 6/5

كما يمكنكم استقبال القناة عبر التردد التالي:

التردد: 11393 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي عامل تصحيح الخطأ 3/4

استقبال قناة تردد قناة طيور الجنة الجديد بيبي في دول الخليج العربي وآسيا

يمكنك مشاهدة القناة عبر التردد التالي بكل سهولة:

التردد: 11013

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: أفقي

عامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ادخال تردد القناة لمشاهدتها

عليك اتباع الخطوات الآتية لتتمكن من مشاهدة القناة بكل سهولة:

عليك الضغط على الإعدادات في الرسيفر. ثم الضغط على زر قائمة الترددات الظاهرة أمامك على شاشة التلفاز. قم بإدخال جميع البيانات المذكورة في الأعلى عليك بالضغط على زر بحث ثم الضغط على زر ok حتى تظهر أمامك على الشاشة القناة الفضائية طيور الجنة.

قائمة برامج قناة طيور الجنة

تقدم القناة العديد من البرامج الممتعة وهي كالتالي