نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحديث العام الجديد” تردد قنوات الأطفال 2023 على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قنوات الأطفال 2023 على النايل سات حيث يرغب عدد كبير من المتابعين في مختلف الدول العربية في استقبال تردد قنوات الاطفال بعد التحديث الاخير على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لكي يتم متابعة أبرز البرامج المميزة التي تعرض على مدار اليوم بدون توقف، حيث تعرض قنوات الاطفال محتوى خاص بالأطفال مميز بجودة مشاهدة عالية، والتي تشهد نسب مشاهدة مرتفعة لمًا تقدمه من نجاح كبير، وسوف نستعرض من خلال السطور تردد قنوات الأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قنوات الأطفال 2023
تعتبر قنوات الأطفال واحدة من القنوات من أبرز القنوات التي تنال نسب مشاهدة مرتفعة منذ بداية انطلاقها، والتي تنال ملايين المشاهدات لما تقدمه من محتوى مميز على مدار اليوم، حيث تعرض الكثير من الاغاني والاناشيد المميزة، والكثير من البرامج الكارتونية الشهيرة، كما تحرص القنوات على تقديم الكثير من البرامج التعليمية للأطفال والتي تقدم تعاليم مميزة الاطفال في مختلف الاعمار.
تحديث تردد قناة الأطفال على نايل سات 2023
وقد شهدت الفترة الاخيرة تحديث تردد عدد كبير من القنوات الفضائية المختلفة، ومن بينها قنوات الأطفال المميزة، وذلك لكي يتم تحسين تجربة المشاهدة لجميع القنوات على الاقمار الصناعية المختلفة بجودة مشاهدة من حيث الصوت والصورة، وقد جاء تردد القنوات الجديد على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي.
- تحديث تردد قناة سمسم الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو : 11334، من خلال اختيار الاستقطاب (h)، من خلال معدل الترميز : 27500، عن طريق معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
- تردد قناة اجيال الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو : 12149، من خلال الاستقطاب الافقي، من خلال معدل الترميز : 27500، عن طريق معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
- كما جاء تردد قناة mbc3 عبر نايل سات : 11470 / 11559، من خلال الاستقطاب (v)، من خلال معدل الترميز : 27500 عن طريق معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
- تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات: 11315 / 11393، من خلال الاستقطاب v، من خلال معدل الترميز : 27500، من خلال معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
- تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات 11315 / 11393، من خلال الاستقطاب v، من خلال الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
- كما جاء تردد المجد للاطفال على نايل سات : 12226 / 11334 (h) الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
- تردد قناة اطفال ومواهب : 11354 (v) الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
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