انت الان تتابع خبر اغتنم الفرصة.. خصم كبير على جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra في عمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحرص سكان الدول العربية على اقتناء الجوالات الرائدة بأرخص وأفضل أسعار، ولحسن الحظ يوجد عرض على جوال سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra في سلطنة عمان بسعر مميز، ويعد هذا الجوال من أفضل الجوالات ويعتبره البعض أنه يتفوق على آيفون.

هذا ويقيم موقع sharafdg خصماً على جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra بسعة 256 جيجابايت، بقيمة 23% ، ليصل سعره النهائي بعد الخصم إلى 430 ريالا عمانيا فقط.

*مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra:

يقدم هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra، دعما للعمل مع القلم الالكتروني S Pen ، مع شكل أفضل بكثير وتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق Note 20 Ultra ، ولكن طراز الترا الجديد يمتاز بشاشة منحنية وتصميم قوى.

كما يأتي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بإطار مصنوع من الألومنيوم، وطبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass Victus Plus، على كلا من الجهة الأمامية والخلفية للجهاز، ويتمتع الهاتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

هذا ويمتاز هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بواجهة أمامية وخلفية وحواف مسطحة بجوانب منحنية، مع شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير بتردد 120 هرتزا، وتضم الشاشة مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفلها.

وقد جاء هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي مميزة بدقة 40 ميجابكسل، تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة والصور الشخصية.

تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، يتم بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4 على حسب السوق، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وتحصل بعض الإصدارات على سعة 1 تيرابايت للتخزين.

كما يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 15 وات.