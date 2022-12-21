انت الان تتابع خبر موبايل Infinix Zero Ultra الجديد 2023.. دلع نفسك وجدد تليفونك بأقوى إصدار من إنفينيكس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة Infinix أقوى الشركات الصينية الرائدة في صناعة التكنولوجيا عن هاتفها الرائد الجديد موبايل Infinix Zero Ultra الذي يأتي بمميزات ومواصفات رائعة تتفوق على منافسيها، حيث يعد هذا هو أول هاتف ذكي محلي يدعم الشحن السريع بقوة 180 واط.كما أن الهاتف مزود بشاشة AMOLED المنحنية مع معدلات تحديث عالية ووحدة كاميرا ثلاثية تبلغ 200 مليون بكسل، وهذا وفقًا لما ذكره موقع gizmochina التكنولوجي الشهير.

مواصفات موبايل Infinix Zero Ultra

يتميز هاتف Infinix Zero Ultra بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة مع حواف منحنية ونمط مثقوب. تتميز الشاشة بدقة FHD +، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل تحديث يعمل باللمس 360 هرتز، وسطوع مذهل 900 شمعة، وعنصر الأمان المدمج هو ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

يتم تشغيل Infinix Zero Ultra بواسطة وحدة المعالجة المركزية Dimensity 920 و 6 تقنيات نانوية تدعم نطاق 5G و 8 نوى وبطاقة رسومات Mali-G68 MC4 وبطاقة معالجة الرسومات.

موبايل Infinix Zero Ultra

يأتي بسعة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 256 جيجا بايت من سعة القرص الصلب UFS 2.2، ولمزيد من السعة التخزينية، توجد فتحة لبطاقة microSD، حيث يحتوي الجهاز أيضًا على Android 12 مثبتًا ويمكن ترقيته إلى 13 باستخدام XOS 12 UI.

يتميز هاتف Zero Ultra بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل مقترنة بفلاش LED ثنائي، ويوجد في الخلف كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري OIS، فهو يجمع بين عدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

موبايل Infinix Zero Ultra

يتميز Infinix Zero Ultra ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن فائق السرعة بقوة 180 وات، والتي تدعي العلامة التجارية أنه يمكن شحنها بالكامل في 12 دقيقة.

تم تجهيز Infinix Zero Ultra بماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وتشمل الميزات الأخرى دعم بطاقة SIM المزدوجة ودعم Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB من النوع C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

موبايل Infinix Zero Ultra

سعر موبايل Infinix Zero Ultra

وصل Infinix Zero Ultra إلى الهند بسعر تمهيدي قدره 29999 روبية (362 دولارًا أمريكيًا)، أي ما يعادل 8940 جنيه مصري، ومن المقرر أن يصدر يوم 25 ديسمبر باللونين الأسود والفضي.