سعر آيفون 14 برو يتجاوز 72 ألف جنيه على مواقع التجارة الإلكترونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 08:27 مساءً - سجل سعر هاتف آيفون 14 برو ، إصدار السعة التخزينية 512 جيجابايت، ثنائي الشريحة نحو 72 ألف جنيه، على منصات التجارة الإلكترونية اليوم ، في سابقة هي الأولى من نوعها أن يصل سعر هاتف محمول في مصر لهذا السعر.

كما وصل سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس، إصدار السعة التخزينية 256 جيجابايت ثنائى الشريحة إلى نحو 65 ألف جنيه، بينما بلغ سعر آيفون 14 نسخة 128 الـ50 ألف جنيه.

ارتفاع سعر هواتف آيفون



يأتي ذلك في الوقت الذي تباين فيه، سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس، إصدار السعة التخزينية 128 جيجابايت بين سعر الموزع الرئيسى والذي سجل 47.9 ألف جنيه مقابل 59.95 ألف جنيهًا على منصات التجارة إلكترونية، بفارق يتجاوز 12 ألف جنيه دفعة واحدة.

ويصل الفارق بين سعر هاتف آيفون 13 إصدار السعة التخزينية 128 جيجا،على منصات التجارة الإلكترونية وسعر الموزع الرئيسي نحو 1090 جنيه حيث جاء بسعر 35.99 ألف جنيهًا على مواقع التجارة الأون لاين مقابل 34.9 ألف جنيه لدى الموزع الرئيسي.

نفاذ مخزون هواتف آيفون في مصر

وتعاني أجهزة هواتف آيفون التي تنتجها شركة "آبل" الأمريكية، من الاختفاء من السوق المصرية في جميع الفئات السعرية بعد نفاد المخزون منها.

وتستحوذ مبيعات شركة «أبل» على حصة سوقية %2.9 من إجمالى مبيعات الهواتف، البالغة نحو 681 ألف جهاز خلال سبتمبر الماضى.

ووفقا لتقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تراجعت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بنسبة %36 لتصل إلى 8 ملايين و207 ألف جهاز، مقابل بنحو 12 ألفًا و765 مليون وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وألقت أزمة التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ظلالها على سوق المحمول بعدما أصاب سوقه بالركود الشديد حيث وصل قدر ارتفاع سعر الهواتف بنحو يتخطى 50% مقارنة ببداية العام الجاري