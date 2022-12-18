انت الان تتابع خبر موتورولا تفصح عن أقوى هواتفها الذكية بمواصفات قياسية.. يتحدى آيفون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف رائد جديد يضم جميع الميزات الرئيسية، كما أنه يعد من أرخص هواتف 5G لعام 2022، كما يعتبر أول هاتف يأتي بشاشة تدعم أسرع معدل تحديث يحصل عليه هاتف ذكي ما يصل إلى 165 هرتز.

ووفق ما ذكره موقع "techstory"، أضافت موتورولا مواصفات قوية لهاتفها الجديد Moto X40، من بينها شريحة قوية من إنتاج شركة كوالكوم تسمى Snapdragon 8 Gen 2، والمطورة بمعمارية 4 نانومتر مما يمنح الجهاز أداء مشابها لهواتف الفئة الرائدة.

*مميزات هاتف Moto X40:

هذا ويتميز هاتف Moto X40، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، وكميزة إضافية، زودت موتورولا هذا الهاتف الذكي أيضًا مع دعم لوحة 10 بت إلى جانب دعم HDR10 + وتعتيم التيار المستمر أيضا، وعلى الجانب الأمني، يتوفر ماسحا ضوئيا لبصمات الأصابع مخصصا تحت الشاشة.

إلى جانب ذلك، تعد من أبرز مزايا هاتف Moto X40، سرعة الشحن الخارق السريع بقدرة 125 وات، والتي تقوم بشحن بطارية بقوة 4600 مللى أمبير في الساعة، عبر منفذ من نوع USB -C بالكامل في غصون 14 دقيقة فقط.

كما يتمتع هاتف موتورولا Moto X40، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل.

ويأتي معالج هاتف موتورولا Moto X40، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

كما تشمل الميزات المتبقية بهاتف Moto X40، دعم وحدة معالجة الرسومات Adreno 740 المخصصة للألعاب، ودعم لـ IP68 لمقاومة الماء، حيث يمكن للهاتف تحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة.

ويمتاز هاتف موتورولا Moto X40، بنظام تبريد مكون من 11 طبقة تتضمن غرفة بخار (بحجم 3002 ملميتر مكعب)، ويتميز الجهاز بإطار مصنوع من الألومنيوم 7000، والجزء الخلفي مغطى بزجاج Gorilla Glass Victus، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 490 دولار (أي ما يعادل 12000 جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت.