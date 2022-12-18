انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من تصرفات شائعة تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء للضعف .. تعرف عليها فورا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من الأسر من إرتفاع فاتورة الكهرباء ويوثر ذلك كثيراً على دخل الأسرة حيث يذهب نصف المرتب لدفع فاتورة الكهرباء لهذا أتينا لكم اليوم بعدة نصائح لترشيد استخدام الكهرباء ستفرق كثيراً في فاتورة نهاية الشهر، وسنوضح كيفية استخدام الكهرباء بطريقة موفرة .

ونود التنويه إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام، وإنما يعنى حسن الاستخدام، والتى من بينها :

1-عدم تكرار فتح باب الثلاجة طول اليوم لتجنب زيادة معدلات استهلاك الثلاجة للكهرباء.

2 يمكن الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا والحرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية و استبدال اللمبات العادية بلمبات الموفرة للطاقة.

3- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة، علاوة على أنه ينصح باستخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة لتقليل استهلاك الكهرباء.

4-ينصح بعدم ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

5- يجب عمل صيانة كاملة لتكييف الهواء قبل استخدامه وتنظيف الفلاتر لضمان كفاءة أعلى و استهلاك كهرباء أقل.