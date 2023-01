نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد في السعودية بمواصفات وامكانيات حديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد في السعودية بمواصفات وامكانيات حديثة - ثقفني

هواوي تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد في السعودية بمواصفات وامكانيات حديثة أعلنت هواوي عن هاتفها الجديد Huawei nova 10 في المملكة العربية السعودية، وتعتبر شركة هواوي من الشركات المتميزة في صناعة الهواتف الذكية والتي استطاعت أن تأخذ مكانة مميزة بين العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، و أفادت الشركة أن هاتفها الجديد يمتلك نفس تصميم الهاتف القديم Huawei nova، بالإضافة إلى تصميمات جديدة أخرى مثل الحلقات المزدوجة المرصعة بالنجوم، ودقة التصوير بالهاتف مميزة جدا تصل إلى 108 ميجابيكسل بمستويات عدة تظهر أدق التفاصيل والأدوات التي تساعد في التقاط صورة تشبه إلى الطبيعة، ويدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 66 وات وسعة البطارية 4500 مللي أمبير في الساعة. هاتف Huawei nova 10 SE يتمتع هاتف Huawei nova 10SE الجديد من هواوي بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، مما يعطي درجة سطوع عالية ومفصلة لأعلى درجة، وتم توافر الهاتف بعدة ألوان، وهم: الأخضر النعناع، الأسود النجمي، والتي تعتبر من الألوان الشبابية المميزة، والهاتف نحيف للغاية سمك يصل 7.39 مم أما الوزن فيبلغ 184 جرام، مما يتيح إمكانية الاستخدام دون تأذي اليدين والغطاء الخلفي للهاتف يتمتع بخاصية معالجة الحصى الخاصة وسطح غير لامع، والسطح شديد المقاومة للتآكل والخدش نتيجة طلاء الهاتف بمادة مضادة لبصمات الأصابع. كاميرا Huawei nova 10 SE هاتف Huawei nova 10 SE تتميز كاميرا الهاتف بأنها بورتريه يعطي درجة وضوح عالية تصل دقته إلى 108 ميجابيكسل، ويدعم الجهاز تقنية التصوير الفوتوغرافي وهذا ما تسعى إليه هواوي أن تقدم تطورات جديدة مع كل إصدار جديد من إصداراتها، أما لعشاق التصوير السلفي فإن الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 16 ميجابيكسل، مما يعطي صور غاية في الدقة خاصة عند التصوير في مكان مظلم، كما تدعم التحول التلقائي إلى وضع الزاوية الواسعة لالتقاط الصور الجماعية بدرجة تصل إلى 90 درجة، وبه أيضا ميزة التسجيل في الوضع الأمامي أو الخلفي للتبديل بسهولة بين الكاميرا الأمامية والخلفية التي تمكن المستخدم من أخذ لقطات متتالية دون انقطاع وتسجيل الجميع في فيديو واحد.

