تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات والعرب سات Karameesh

تردد قناة كراميش الجديد تعد هذه القناة من أجمل القنوات الفضائية التي تخصصت في عالم الأطفال والكرتون، حيث تقدم القناة مجموعة رائعة جداً ومتميزة من أغاني الأطفال الحصرية والجديدة، كما تحرص إدارة القناة على اختيار الأغاني بعناية شديدة جدا لكى تتناسب مع جميع الأطفال وتساعدهم على تعليم الأطفال والشباب القيم الإسلامية وآداب الطعام والشراب والتعامل مع الآخرين من خلال تسلسل الأغاني، ولذلك تعلق الكثير من الأطفال بقناة كراميش وأصبح هناك الآلاف من الأسر العربية التي تفضل مشاهدة أبناءها هذه القناة لكي تساعدهم في التربية، ومع التحديثات الكثيرة تم تغيير تردد القناة ولذلك سنقدم لكم تردد القناة الجديد على جميع الأقمار الصناعية. تردد قناة كراميش الجديد تتعرض القنوات الفضائية كل فترة إلى تغيير الترددات واستبدالها بترددات الجديدة وذلك بسبب تحديثات القمر الصناعي، ولذلك يظل الجميع يبحث عن ترددات القنوات بشكل دائم، وسنقدم لكم تردد القناة الجديد على النايل سات والعرب سات وهو: القمر الصناعي النايل سات. التردد 11603. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ ⅚. التردد الثاني: القمر الصناعي العرب سات. التردد 11390. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ ⅚. نبذة عن قناة كراميش Karameesh استطاعت قناة كراميش أن تحقق نجاح كبير جدًا منذ أن تم إطلاقها على القمر الصناعي النايل سات في 15 فبراير 2009 م، وهي من قنوات الأطفال العربية الأردنية، وتقدم القناة أجمل أغاني الأطفال والأناشيد الإسلامية التي تختار بعناية شديدة جدا لكى تساعد الأسر في تربية الأبناء بشكل الإيجابي من حيث احترام الكبار وآداب الطعام والشراب وطريقة الصلاة و تحفيزهم على الصيام، ولذلك تعلق الأطفال بالقناة ويرددون دائما أغاني القناة. طريقة استقبال تردد قناة كراميش سنوضح لكم طريقة ضبط تردد قناة كراميش الجديد على جهاز الرسيفر بالخطوات التالية: في البداية قم بتوصيل جهاز الريسيفر بالتيار الكهربائي

فتح جهاز الرسيفر والدخول على القائمة.

اختيار أيقونة التثبيت Installation ثم تحديد التثبيت اليدوي.

بعد ذلك قم بتحديد القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات.

ادخال بيانات القناة (التردد ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب).

الضغط على بحث.

انتظر قليلاً ثم النقر على حفظ القناة.

