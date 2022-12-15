نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت وما هي مميزات تلك الخاصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من مميزات برنامج خرائط جوجل هو تحديد أماكن المطاعم والكافيهات والمتنزهات العامة فيمكنك القيادة والوصول إلى أقصر الطرق وصولا وهو مفيد لمن يعمل بنظام تطبيقات الهاتف، ويمكن حفظ المكان الذي قمت بزيارته لسهولة الرجوع مرة أخرى بدون الحاجة لتحديد الموقع مرة أخرى، تعمل خاصية الخرائط في كافة الدول التي تدعم نظام جوجل فيمكن للمعتمرين استخدام التطبيق على سبيل المثال أو زوار بعض المناطق في مصر أو في أي من الدول الداعمة للتطبيق.

تتلخص أهمية خرائط جوجل في تحديد مواقع نجهل طرق الوصول إليها مثل الكافيهات والمطاعم والمعالم الشهيرة المتواجدة بكل دوله مثل السعودية أو الإمارات أو مصر وإن كنت غريب عن المنطقة بسبب زيارة أو مكان لم تزوره من قبل مثل العيادات الشهيرة أو رغبت في إرسال شير لوكيشن لأحد الأصدقاء ففي بعض الأوقات ستحتاج إلى حفظ خريطة إن رغبت استخدامها في وقت لاحق.

حفظ ألاماكن عن طريق الخرائط مفيد إن كنت من راغبي العمل على السيارات التي تعتمد على تطبيقات الهاتف في تحديد الوجهات خاصة في المناطق التي يصعب توافر إنترنت بها وهي أحد خدمات جوجل المتعددة.

كيفية تحميل خرائط جوجل بدون إنترنت

من المعروف أنه يمكن استخدام خرائط جوجل في أي مكان طالما أن جهازك المحمول لدية إنترنت أما المشكلة هي في الأماكن التي يصعب الوصول إلى شبكة الإنترنت فيها أو يكون فيها باقات الهواتف المحمولة للنت مرتفعة الأثمان، لذا فقد قام جوجل بتفعيل خدمة تحميل الخرائط بدون إنترنت بحسب المناطق التي يتوفر فيها تلك المميزات بحسب اللغة والبلد.

كيفية تحميل الخرائط للأندرويد

ببساطة شديدة يمكنكم حفظ الخرائط على بطاقات sd وكل ما عليك هو الدخول إلى حسابك على جوجل تأكد من وجود إنترنت يعمل ثم قم بالبحث عن أي مكان مثلا الشارقة أو دبي أو أي منطقة وفي اسفل الشاشة قم بالنقر على اسم المكان الذي ترغب في معرفة مكانه مثال مطعم أو كافيه أو أوتيل ثم قم بالضغط على تنزيل خريطة بلا إنترنت، ثم قم بحفظ الخريطة على بطاقة sd أو وحدة التخزين على جهازك مباشرةً.

كيفية استخدام الخرائط المتوفرة بلا إنترنت

بعد تنزيل وحفظ الخريطة وإن كان الاتصال بالإنترنت بطيء أو غير متواجد سيقوم البرنامج و المتوفر بدون إنترنت تزويدك بالاتجاهات، فقط قم بفتح تطبيق الخرائط على جهازك الجوال بنظام أندرويد ثم قم بالنقر على صورة ملفك الشخصي ثم الخرائط المتوفرة بدون إنترنت قم بالضغط على الخريطة المطلوبة لعرضها في المكان الذي تود التوجه إليه ويصعب تحديد وجهته.