Honor 80 SE مراجعة جوال هونر الجديد | أهم مميزات وعيوب الجوال

Honor 80 SE الإصدار الأخير من أحدث إصدارات الجيل الجديد من مجموعة الجوالات الذكية الخاصة بشركة Honor لهذا العام. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق ثلاثة جوالات ذكية جديدة تنضم إلي المنافسة في الأسواق العالمية والعربية. تأتي تلك الجوالات ضمن سلسلة الـ80 الجديدة من الشركة والتي تشمل : Honor 80 ، Honor 80 pro ، وأيضاً جوال Honor 80 SE. كما تعد تلك السلسلة أيضاً الجيل الجديد من سلسلة الـ70 السابقة من جوالات الشركة والتي شملت : Honor 70 ، Honor 70 pro ، Honor 70 pro plus. وكالعادة توفر الشركة في نسخة الـSE مجموعة مبسطة من المواصفات والمميزات وذلك لتقليل سعر الجوال. فالجوال يأتي مع معالج ثماني النواة من شركة ميديا تك وهو Dimensity 900 ، بدقة تصنيع 6 نانو متر. والذي يتوفر في عدد من جوالات الشركات المختلفة مثل: Vivo x80 lite ، Oppo Reno 7 ، Samsung M53. كذلك يتوفر الجوال مع شاشة OLED بجودة الـFHD+ ، وبمعدل تحديث 120 هيرتز. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Honor 80 SE الجديد من شركة Honor. مواصفات جوال Honor 80 SE : ‌أولاً: الجوال يتوفر بوزن يقدر بحوالي 175 جراماً.‌

كما يأتي بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الجوال.‌

يتوفر أيضاً بدعم وجود إطار بلاستيكي حول جسم الجوال.‌

الجوال متوفر بدعم إمكانية تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن الجوال لا يأتي بدعم وجود مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتاحة في الجوال.‌

كذلك لم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن مقاومة الجوال للغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

كما يحتوي الجوال علي شاشة تأتي من نوع OLED بحجم 6.67 إنش وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل.‌

بالإضافة أيضاً إلي دعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 444 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تتوفر شاشة الجوال كذلك بدعم خاصية الـ1B Color ، الخاصة بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

كما أن شاشة الجوال تتوفر مع أبعاد عرض 20:9 ، الموجودة في أغلب الجوالات الذكية والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

شاشة الجوال تأتي كذلك بدعم معدل التحديث الجديد حتي 120 هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

لكن لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن وجود طبقة حماية علي شاشة الجوال. أداء الجوال : ‌جوال Honor 80 SE يأتي مع نظام تشغيل جوجل الخاص Android 12 .‌

بالإضافة أيضاً إلي وجود واجهة مستخدم Honor الجديدة والمميزة Magic UI 7 .‌

الجديدة والمميزة .‌ كما يحتوي الجوال علي معالج ثماني النواة جديد من شركة ميديا تك وهو MediaTek Dimensity 900 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

يعمل معالج الجوال بنواتين أساسيتين تأتي من نوع Cortex-A78 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

يوجد بالمعالج ستة أنوية أخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، لكن تعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

كذلك الجوال متوفر مع وحدة معالجة رسوميات GPU تأتي من شركة ARM ، مع معالج يتوفر من نوع Mali-G68 MC4 .‌

تأتي من شركة ، مع معالج يتوفر من نوع .‌ يتوفر من الجوال إصدارين فقط من سعة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

أما عن ذاكرة تخزين الجوال الداخلية فتأتي من نوع UFS 2.2 السريع.‌

السريع.‌ كما تأتي رامات الجوال أيضاً من النوع السريع LPDDR4x ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات. كاميرا جوال Honor 80 SE : ‌يتوفر جوال Honor 80 SE مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، مع دعم خاصية الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يوجد أيضاً في ظهر الجوال إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية: الأولي والأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌ كذلك تتوفر كاميرات الجوال بدعم إمكانية تصوير البانوراما ، وأيضاً بدعم خاصية الـHDR.‌

بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد بجانب كاميرات الجوال.‌

الجوال كذلك متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كما يتوفر أيضاً بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD وبدقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للجوال : ‌جوال Honor 80 SE يأتي بدعم وجود سماعات خارجية أحادية تأتي من نوع Mono Speakers فقط.‌

لكن لا يحتوي علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

ولا يتوفر الجوال بدعم خاصية الـNFC.‌

كذلك لا يأتي أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

الجوال متوفر بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب أيضاً.‌

أما بالنسبة للحماية فتأتي بصمة الاصبع الخاصة بالجوال في أسفل الشاشة ، وتتوفر من نوع Optical.‌

كما يأتي الجوال أيضاً بدعم خاصية الـFace Unlock ، الخاصة بإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌

يحتوي جوال Honor 80 SE علي بطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم 4600 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة 80% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

كذلك يأتي مدخل الشحن الموجود في الجوال من نوع Type C 2.0 السريع ، والذي يتوفر بدعم خاصية الـOTG.‌

أخيراً: الجوال متوفر في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، البنفسجي ، والأزرق الكريستالي أيضاً. سعر جوال Honor 80 SE : ‌335 دولار لنسخة الجوال الأولي 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 1260 ريال سعودي.‌

دولار لنسخة الجوال الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي ريال سعودي.‌ 375 دولار لنسخة الجوال الأخيرة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 1410 ريال سعودي.

