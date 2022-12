نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكاس ALKASS القطرية الناقلة لمباريات كرة القدم FIFA 2022 بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكاس ALKASS القطرية الناقلة لمباريات كرة القدم FIFA 2022 بجودة HD - ثقفني

تردد قناة الكاس ALKASS القطرية الناقلة لمباريات كرة القدم FIFA 2022 بجودة HD، مازالت مبارات كرة القدم مستمرة حيث تنقلها القنوات القطرية عبر شاشتها بجميع قنواتها الرياضية، حيث يتم أذاعة المبارات عبر عدة قنوات أخري مثل قنوات بين سبورت الرياضية، كما قدمنا لكم بمقال سابق مجموعة أشهر القنوات الرياضية الناقلة لـ FIFA بجودة عالية HD دون تشفير على القمر الصناعي نايل سات. تردد قناة الكاس ALKASS القطرية الناقلة لمباريات كرة القدم FIFA 2022 بجودة HD تأسست قناة الكاس منذ 16 عام وتحديدا في 28 أبريل 2006، ويمتلكها عيسى الهتمي، المقر الرسمي للقناة الدوحة – قطر، وتعد ترتبيها الثاني بدولة قطر لأذاعة المبارايات الرياضية، فهي مجموعة لعدة قنوات الغير مشفرة والمشفرة فتحمل خمس قنواتغير مشفرة وسبعة قنوات مشفرة، حصلت القناة في عام 2007، على جائزة أفضل قناة رياضية في الخليج العربي، كما حصل مقدم برنامج المجلس الكابتن خالد جاسم، وكانت الجائزة لأفضل مذيع عربي. البرامج التي تذاع على قناة الكاس ويذاع على شاشات برامج عديدة تخص الرياضة وكرة القدم، وعددهم أثنا عشر برنامج وهم، برنامج المجلس ويقدمه المذيع خالد جاسم

90 دقيقة : يقدمه فالح الشهري، برنامج الحكم ويقدمه بدر بلال، برنامج فض فض ويقدمه مشعل الشمري وحماد العبيدي، برنامج جرايد ويقدمه جاسم حسين وناريمين امير الدين وعهد حسن، برنامج مع سمعه ويقدمه إسماعيل علي، برنامج SPEED4 ويقدمه عبد الله العمادي واليس جبو، برنامج حصاد الاسبوع يوقدمه المهدي الراضي، برنامج SPORT.NET يقدمه خالد الحديدي، برنامج ضيفنا وتقدمه مريان كركلا. طريقة ضبط تردد قاة الكاس الرياضية على الريسيفر الخاص بكم على القمر الصناعي نايل سات عليكم بأتباع الخطوات لتنزل قناة الكاس التي تذيع جميع المبارايات والبرامج بجودة عالية HD فأليكم الخطوات:- أولا قم بالنقر على زر القائمة MENU بالريمود.

ثانيا قم باختيار بأيقونة “قائمة الترددات”

ثالثا ثم اختيار أضافة تردد جديد.

رابعا ثم اختيارالقمر الصناعي نايل سات.

خامسا أكتب في خانة التردد.

سادسا أكتب معدل الترميز بالخانه السفلية.

سابعا أكتب معدل الترميز.

ثامنا أكتب الأسنقطاب.

تاسعا أضغط علي زر بحث ثم أنتظر قليلا حتي يتم عملية البحث.

عاشرا عند نزول القناة يمكنكم نقلها في بداية قائمة القنوات. تردد قناة الكاس على النايل سات القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11919 الأستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3

