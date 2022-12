نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إم جي تكشف عن الجيل الجديد RX5 plus وأهم مميزاتها في المقال التالي

إم جي تكشف عن الجيل الجديد RX5 plus وأهم مميزاتها

إم جي تكشف عن الجيل الجديد من RX5 plus كشفت شركة إم جي عن الجيل الجديد من سيارتها RX5 Plus، وتعتبر الشركة من أهم الشركات البريطانية التي تهتم بصناعة السيارات الرياضية، والتي تأسست عام 1924 في المملكة المتحدة ويعود اسم الشركة إلى جراج موريس الذي اهتم بتصميم نسخ معدلة من سيسيل كيمبر وبدأ العمل في الشركة كمدير مبيعات، وكانت الشركة قديما تهتم بإنتاج السيارات ذات المقعدين ولكنها تطورت فيما بعد لتنتج سيارات الصالونات، واستطاعت أن تقدم موديلات مختلفة مثل: إم جي زد إس، إم جي آر إكس، إم جي 360 وبذلك أصبحت ضمن المنافسين الأقوياء في مجال السيارات نظرا لعوامل الأمان الفائقة التي تقدمها. الجيل الجديد من RX5 Plus كشفت شركة إم جي عن الجيل الثالث من سيارة RX5 Plus، والتي أطلقتها بعد فشل الجيل الثاني من السيارة ذاتها لم يحظى بالمنافسة مع غيرها من السيارات، لذا أجرت بعض التعديلات على الإصدار السابق، حيث ظهر ذلك على أبعاد السيارة التي ظهرت بشكل أكبر وأكثر اتساع من الداخل، والشكل الخارجي أصبح أكثر تطورا من الأمام والخلف، بالإضافة إلى طارات رياضية متطورة، و تحسينات داخلية أخرى. مميزات سيارة RX5 Plus تمتاز سيارة RX5 Plus بما يلي: تصميم الشبك الأمامي ثلاثي الأبعاد، كما أن الجناح الخلفي ذو حجم عريض.

الإطارات تم تصميمها لأن تكون سيارة رياضية بمقاس 19 بوصة.

فتحة سقف السيارة بانوراما، والباب الخلفي يعمل بالكهرباء.

فتحات المكيف لا تقتصر على المقاعد الأمامية فقط، بل يوجد فتحات أخرى عن المقاعد الخلفية.

يبلغ حجم الصندوق الخلفي 430 لتر.

توجد العديد من الوضعيات لمقعد القائد يختار منها ما يناسبه.

يتوافر في السيارة شاحن لا سلكي يمكنك من شحن الهاتف. وسائل الأمان في RX5 Plus يوجد بالسيارة العديد من وسائل الأمان، أهمها: وسائد هوائية لحماية السائق والركاب من جميع الجوانب وفي جميع المقاعد، مخمدات ذات جودة عالية، هيكل السيارة الخارجي تم صناعته من الفولاذ، توجد كاميرات 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، مكابح لمنع انزلاق السيارة، إمكانية التحكم في الجر.

