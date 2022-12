نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تمنع شخص من متابعتك على إنستجرام بخطوات بسيطة دون أن يعرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تمنع شخص من متابعتك على إنستجرام بخطوات بسيطة دون أن يعرف - ثقفني

يحرص دائماً تطبيق إنستجرام على توفير العديد من الخصائص الهامة للمستخدمين، وذلك من أجل توفير العديد من خيارات الخصوصية للمستخدمين خلال هذه الفترة، في ظل التطور التكنولوجي الكبير وارتفاع عمليات الاختراق خلال هذه المرحلة، حيث طرح التطبيق إمكانية حظر حساب أي مستخدم أو تقيدية أو كتمة، حيث تتوفر تلك الخيارات الثلاثة ميزات مختلفة من أجل مراقبة خصوصيتك على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهنا يجب التوضيح أن التقييد يختلف عن الحظر لأنه يمنح المستخدم وصولاً محدوداً إلى ملف التعريف. ماذا يحث عند تقييد حساب إنستجرام هنا يجب الإشارة إلى أنه لن يتمكن المستخدم المقيد من معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أو عندما تقرأ رسالته خلال الفترة القادمة، كما أنه لن يتم إخطارك بأي تعليقات أخرى من ذلك الشخص في المستقبل، كما يمكنك أنت والمستخدم المقيد فقط من رؤية تعليقاتهم الجديدة على مشاركتك، ويجب على المستخدم عدم القلق، حيث أنه لن يتم إعلام المستخدم عند تقييده، ويمكنك اتباع عدد من الخطوات البسيطة كما يلي: ضرورة فتح تطبيق إنستجرام على الهاتف الذكي.

يجب الضغط على صورة الملف الشخصي الخاص بك والموجودة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

النقر على الخطوط الأفقية الثلاثة والموجودة في أعلى الشاشة يميناً.

الضغط على الإعدادات.

يجب على المستخدم النقر على خيار الخصوصية.

يجب النقر على علامة التبويب الاتصالات، والانتقال إلى خيار الحسابات المقيدة.

يجب النقر على زر المتابعة.

عندما تجد الحساب الذي تريد تقييده في قائمة البحث، يجب النقر فوق علامة الاختيار “تقييد” المتاحة بجوار اسم المستخدم. إلغاء تقييد شخص على إنستجرام في حال الرغبة في إلغاء تقيد ما على تطبيق إنستجرام، يجب على المستخدم اتباع الخطوات السابقة، ثم النقر على علامة الاختيار Unrestrict، وذلك من أجل إلغاء تقييد شخص ما، حيث يمكن إعادته للتواصل معك من جديد، ويمكنك ابتاع الخطوات السابقة من اجل تقيد أي شخص تتواصل معه ويُسبب لك الكثر من الإزعاج، على أن تقوم بإلغاء تقيد الشخص في الوقت الذي تريده بخطوات بسيطة وسهلة للغاية. نجح تطبيق إنستجرام خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من المستخدمين الجدد للتطبيق، وذلك بفضل إطلاقه العديد من الميزات الجديدة الرائعة التي طلب بها العديد من مستخدمي التطبيق، فضلاً عن ميزات أخرى أصبحت جاذبة للكثير من المستخدمين الجدد، حيث يتميز التطبيق بالعديد من الميزات عن غيره من التطبيقات والأخرى، لذا حرص الكثير من المستخدمين على إنشاء حسابات على منصة التطبيق من أجل التواصل مع الأصدقاء.

