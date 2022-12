نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومي 13 برو الجديد من شاومي وتعرف علي مواصفات الهاتف وسعره المتوقع النزول به في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاومي 13 برو الجديد من شاومي وتعرف علي مواصفات الهاتف وسعره المتوقع النزول به

شاومي 13 برو يعتبر من اهم الهواتف الحديثة التي تم إصدارها في خلال هذه الأيام عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي. والذي تم الإعلان عنه حديثا في خلال هذه الأيام عبر الصفحة الرسمية لشركه شاومي عبر موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من الهواتف الحديثة أيضا والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة. ومن اهم تلك الهواتف شاومي 12 تي برو الجديد بكاميرا 200 ميجا بكسل وتعرف علي المواصفات وسعره الحالي. كما ثار التساؤل كثيرا حول هاتف سامسونج جالكسي m04 الجديد بشكل رسمي في الخارج وتعرف علي سعره الحالي. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الهاتف بالتفصيل ومعرفه اهم المواصفات التي أعلنت عنها شركه شاومي. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح سعر الهاتف الحالي والمتوقع النزول به قريبا من خلال هذه المقالة. شاومي 13 برو أعلنت شركه شاومي عن العديد والكثير من الهواتف الحديثا والتي من ضمن هذه الهواتف هاتف شاومي 13 برو. والذي تم إطلاقه رسميا من شركه شاومي والذي جاء بمواصفات مثيره واحدث من الإصدارات السابقة. كما سوف نقوم بتوضيح هذه المواصفات من خلال النقاط الأتية : وزن الهاتف 210 جرام وأبعاد 162.9×74.6×8.4 ملي.

الهاتف مصنوع من السيراميك أو من السي ليكون والغريم من ألومنيوم .

شاشه من نوع oled وتأتي بحجم 6.73 بوصه وبدقه 1440×3200 بكسل. كما تأتي بمعدل كثافه بكسلات 522 بكسل بالاضافه إلي دعمها طبقه حماية من نوع corning gorilla glass.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بدقه 50.3 بكسل بمستشعر سوني والثانية بدقه 50 بكسل والثالثة بدقه 50 ميجا بكسل.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 4820 ملي أمبير وتدم شاحن سريع بقوه 120 وآت أو الشحن اللاسلكي بقوه 10 وآت. xiaomi 13 pro بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت شركه شاومي عن أسعار هاتف شاومي 13 برو الجديد كليا. كما سوف نقوم بتوضيح تلك الأسعار بأحجام الذاكرة المختلفة للهاتف من خلال الأتي : النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 715 دولار. النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 775 ريال. النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 830 دولار. النسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 905 دولار.

